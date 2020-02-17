I giovani atleti di Vibo Marina tra i grandi protagonisti a Catanzaro. Incetta di medaglie e titolo di campioni calabresi nella categoria Esordienti. L’orgoglio del presidente Murdà: «Siamo tra le realtà sportive più belle dell’intera provincia»

Una grande festa dello sport, nel segno di una disciplina tra le più nobili e complete, il nuoto, nella quale brilla la stella di una delle realtà sportive più in crescita dell'intera provincia, la Penta Vibo di Vibo Marina, guidata dal presidente Daniele Murdà. Le cuffie bianche di Vibo Marina, infatti, sono state tra le grandi protagoniste della finale d'inverno Asi che – nella piscina del Poligiovino di Catanzaro – ha visto gareggiare ben tredici società provenienti da tutta la Calabria.

La manifestazione si è svolta in due fasi. Nel corso della mattinata, spazio al campionato “Propaganda”, che ha visto la Penta Vibo gareggiare con venti piccoli atleti, conquistando numerosi podi e imponendosi anche rispetto a società sportive di più lunga tradizione. Con 175 punti, la società del patron Murdà ha conquistato il secondo gradino di un podio, alle spalle dell’Arvalia Nuoto Lamezia.

La seconda parte della giornata ha visto sfidarsi, nel pomeriggio, Esordienti, Categoria e Master. La Penta Vibo ha partecipato con quindici ragazzi – tredici esordienti e due di categoria – facendosi valere al cospetto di altre squadre forti di un numero maggiore di atleti. Tutti i ragazzi di Vibo Marina, infatti, sono saliti sul podio, conquistando vasca dopo vasca medaglie d’oro, argento e bronzo. Tutto ciò ha consentito alla Penta Vibo di ottenere un punteggio altissimo, che li ha portati a vincere la Coppa e il titolo di campioni d’inverno categoria Esordienti.

Nonostante la società abbia gareggiato principalmente nella categoria Esordienti, i punti ottenuti hanno ugualmente permesso alla Penta Vibo di salire anche sul podio della classifica generale, frutto della somma dei punti ottenuti in tutte le categorie (Esordienti, Categoria e master). La società ha raggiunto con le sue piccole grandi forze il terzo posto.

«È una grande soddisfazione – ha commentato a margine il presidente Daniele Murdà – sono questi i risultati che si ottengono grande alla dedizione al sacrificio, all’impegno, dei ragazzi in primo luogo, delle loro famiglie che li sostengono, ma anche dei tecnici e dello staff della Penta Vibo, una realtà che, con orgoglio posso dirlo, è ormai tra le più importanti della provincia di Vibo Valentia».