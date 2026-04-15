La squadra nuoto Acsi di Pizzo si prepara a vivere un’esperienza internazionale di grande prestigio. Gli atleti, che si allenano presso la Piscina comunale nautico di Pizzo, gestita dalla società nazionale salvamento sezione Ricadi Tropea, partiranno il prossimo 27 aprile alla volta dell’Olanda, Città di Geleen.

La delegazione rappresenterà l’Italia con la Acsi Italia in occasione dei Campionati mondiali Csit, un appuntamento di altissimo livello che vedrà confrontarsi atleti provenienti da tutto il mondo.

A rappresentare il territorio saranno gli atleti: Alice Scaturchio, Carmela Mazzotta, Charlotte Militare, Sofia, Carullo, Domenico Giampà, Alessandro Pettinato, Nicola Pastorino, Tommaso Ruscio. A guidare la squadra sarà il tecnico accompagnatore Luigi Pettinato, affiancato dagli accompagnatori Pitt Maria e Carullo Sergio.

«Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico e dirigenziale, che sottolinea l’importanza del lavoro svolto sul territorio e la crescita costante del movimento natatorio locale. La partecipazione ad una competizione mondiale – si legge in una nota della società - rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche un’occasione di crescita personale e di confronto internazionale per tutti gli atleti coinvolti. Un sentito ringraziamento va allo sponsor Asterias Residence, il cui supporto si è rilevato fondamentale per sostenere la squadra in questo importante percorso sportivo».