La collaborazione tecnica utile per far emergere i piccoli talenti del comprensorio reggino. Il vice presidente Callipo ringrazia il presidente Mesiti e rilancia: «L’obiettivo è lavorare insieme per offrire alle ragazze ed ai ragazzi del nostro territorio nuove opportunità di crescita»

Una nuova affiliazione è per la Tonno Callipo sempre una grande soddisfazione, segno che negli anni si è lavorato bene. La storia giallorossa ha sempre contemplato nelle sue attività ludico-sportive l’attenzione per i tanti giovani affascinati dall’universo-volley. Non solo dunque le squadre dei ‘grandi’, ma anche la cura di chi vuole avvicinarsi alla pratica della pallavolo. Così, ormai da anni, la Tonno Callipo Volley continua l’opera di integrazione col territorio calabrese delle varie realtà sportive che vogliono intraprendere una collaborazione con la società giallorossa, che è ben lieta di accoglierle nel progetto della “Tonno Callipo family”.

Dopo ASD Volley Academy Bisignano e ASD Beach&Volley Amantea, presentata l’affiliazione con l’ASD Volley Libertas Locri. Si tratta di una realtà che opera da tanti anni sul territorio di appartenenza e che fa, come le precedenti società affiliate, dell’integrazione, dell’inclusione e del benessere fisico i punti cardini della sua meritoria attività sportiva. Valori che si sposano perfettamente con la mission della Tonno Callipo, che punta alla crescita sana di tanti giovani, entusiasti nel praticare uno sport bellissimo qual è la pallavolo.

«L’ASD Volley Libertas Locri – spiega il presidente Nicodemo Mesiti - è lieta di annunciare l’instaurazione di una collaborazione tecnica che porta la nostra Associazione a far parte della grande famiglia della Tonno Callipo Volley Vibo Valentia, società leader nello scenario del volley federale sia in campo maschile che femminile. Sotto l’attenta guida di Tonino Chirumbolo, il nostro staff tecnico lavorerà con un obiettivo prioritario: far emergere, con più determinazione, i talenti locresi e dell’intero territorio. Felici, entusiasti e fortemente motivati ci apprestiamo ad affrontare la nuova stagione con la certezza di veder emergere i nostri talenti e di vedere, al più presto, le due società vittoriose nei rispettivi campionati. Godiamoci, quindi, lo spettacolo che – conclude il presidente Mesiti - solo il nostro amato sport può regalarci».

Particolarmente entusiasta anche il vice presidente della Tonno Callipo, Filippo Maria Callipo che sottolinea: «Siamo davvero felici di accogliere la ASD Volley Libertas Locri nella grande famiglia della Tonno Callipo Volley. Questa nuova affiliazione si inserisce perfettamente nel percorso di crescita e collaborazione che stiamo portando avanti ormai da diversi anni con il progetto Tonno Callipo Family, nato proprio con l’obiettivo di creare sinergie virtuose tra le realtà pallavolistiche della Calabria. Locri rappresenta un territorio importante, ricco di giovani appassionati e di potenzialità da valorizzare, e siamo certi che questa collaborazione porterà benefici concreti sia sul piano tecnico che su quello umano. Lavorare insieme, condividere esperienze, significa costruire un futuro più solido per la pallavolo calabrese e offrire alle ragazze ed ai ragazzi del nostro territorio nuove opportunità di crescita. Un ringraziamento sincero va al presidente Nicodemo Mesiti, al figlio Francesco, a tutto lo staff della ASD Volley Libertas Locri e a chi ogni giorno lavora con entusiasmo e dedizione per far crescere questo sport».