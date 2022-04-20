La coppia formata da Francesco Caloiero e da Luigi Caccamo si è imposta su Boragina e De Iorgi e si è qualificata per il master regionale

È uno sport che sta prendendo piede in tutto il territorio nazionale, dove ormai da tempo si svolgono tornei e aumenta il numero degli appassionati e degli sportivi vogliosi di cimentarsi con il padel. Adesso questa disciplina ha iniziato ad essere praticata anche nella provincia di Vibo Valentia. Appena realizzate le prime strutture dedicate a questo sport, il successo è stato immediato e si è creato subito un circuito di appassionati che lo praticano sia a livello amatoriale che agonistico. Le principali competizioni si sono svolte presso il “Galia Padel” a Pizzo, l’unica struttura affiliata alla Fit nella provincia, e sono state organizzate grazie all’entusiasmo dei soci dell’Asd Bagnato – Pizzo e del suo presidente Maurizio Boragina, con la preziosa collaborazione del fiduciario regionale Fit Tpra Umberto Franza. [Continua in basso]

La splendida cornice del “Galia Padel”, dove tutti vengono accolti con garbo e cortesia da Tonino e Letizia, ha ospitato il “1° torneo Tpra padel provinciale” a cui hanno partecipato numerose coppie. A trionfare sono stati Francesco Caloiero e Luigi Caccamo, che in finale hanno prevalso su Maurizio Boragina e Paolo De Iorgi. Entrambe le coppie finaliste rappresenteranno la provincia di Vibo Valentia al Master Regionale.

Inoltre, si è appena conclusa la fase provinciale della Coppa Italia Tpra padel, competizione a squadre maschili e femminili. Al torneo maschile hanno partecipato cinque squadre, formate da almeno sei giocatori ciascuna, che si sono affrontate in un girone all’italiana per contendersi l’accesso alla successiva fase regionale a cui si sono qualificate la “New Team Vibo Valentia” e la “ASD Bagnato-Pizzo”. Al torneo femminile, l’unica squadra della Provincia di Vibo Valentia, le “Womens Galia Pizzo”, è stata inserita in un girone formato da squadre della provincia di Reggio Calabria e di fronte ad avversarie con molta più esperienza si è difesa con onore.



Il prossimo appuntamento è fissato per i giorni 23, 24 e 25 aprile quando, sempre presso il “Galia Padel” a Pizzo, si svolgerà una tappa del torneo regionale “Crescere con Gusto”, competizione a coppie, sia maschili che femminili, aperta anche ai non tesserati Fit.