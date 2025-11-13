Nel lungo elenco degli esordienti in B della Tonno Callipo, c’è anche il libero diciassettenne Michael Buttarini, che dopo l’esperienza della scorsa stagione in Serie C e Under 17, è stato catapultato nel roster titolare da coach Lanci. E lui non si è tirato indietro, difendendo ogni pallone che arrivava dalle sue parti, dando così il proprio contributo alla squadra.

Entusiasta di mettersi alla prova, al secondo anno in giallorosso Buttarini sta confermando le qualità mostrate anche nel suo percorso giovanile a Spoleto. Tanti margini di miglioramento ovviamente, considerata non solo la giovane età quanto anche la volontà di progredire sia sul piano tecnico-tattico che fisico. Ci sono dunque anche le sue ‘difese’ nelle quattro vittorie di queste prime cinque gare della Tonno Callipo.

Le parole di Buttarini

Proprio il giovane talento ha parlato di questo avvio di campionato, con un occhio alla prossima trasferta di Letojanni, ai microfoni ufficiali del club: «I quattro successi in questo inizio di stagione sono arrivati grazie al duro lavoro che stiamo svolgendo. Sicuramente non ci aspettavamo di iniziare così bene, visto che siamo una delle squadre più giovani del campionato ma con l’impegno da parte di tutti abbiamo dimostrato che i risultati possono arrivare». Sabato scorso, inoltre, altra vittoria convincente contro una squadra quotata come Bronte: «È stata una vittoria importantissima - continua il giovane - perché non era facile giocare contro una squadra di questo calibro, il ritmo lo stiamo trovando e stiamo migliorando giorno per giorno. Non dovremo curarci sugli allori ma continuare a lavorare su questa strada».

All'orizzonte la trasferta di Letojanni: «Sarà sicuramente una partita difficile poiché, quella siciliana, é una squadra forte e ostica. Dal canto nostro però cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile, entrando subito concentrati».

Esordio e obiettivi

Tornando a parlare del suo percorso, da menzionare il fatto come Buttarini sia all'esordio nel campionato di Serie B da libero: «Tutto è iniziato e sta proseguendo bene, cercherò di ripagare la fiducia che mi è stata data dalla società e dallo staff, consapevole che potrò ancora migliorare».

Infine, sugli obiettivi: «Siamo un gruppo molto affiatato, uniti sia dentro che fuori dal campo ed è questa la vera forza del gruppo. All’interno dello spogliatoio c’è la consapevolezza di poter fare bene in questo campionato di Serie B, senza mollare nulla e sempre determinati a dare sempre il massimo».