Vittoria per la squadra di pallavolo femminile che, battendo gli ospiti, si aggiudica automaticamente l’accesso al prossimo campionato

Grandissima emozione per la “Lory Volley Pizzo”, squadra sportiva dilettantistica napitina, che ieri ha conquistato matematicamente l’accesso al prossimo campionato di serie C, battendo in casa una combattiva “New Fides Libertas Campo Calabro”. Il match, che ha suscitato tantissime emozioni, ha visto la squadra di casa imporsi per 3-1. Come si legge in una nota, «durante il primo set la Lory Volley ha saputo prendere un minimo distacco, mantenendolo sino al termine. Il secondo set si fa ancora più avvincente e a spuntarla sono sempre le ragazze di casa. Il terzo set, giocato punto a punto, vede “Campo Calabro” imporsi e tornare in partita con grinta e caparbietà. Infine il quarto e combattutissimo set carico di emozioni e scambi al cardiopalma». [Continua in basso]

La gioia è esplosa poi quando è stato segnato il 25esimo punto del quarto set: «250 spettatori presenti non sono riusciti a trattenere la felicità, e hanno sostenuto le loro atlete a suon di cori e sventolii di bandiere». Presenti anche alcune massime autorità, quali Antonio Reppucci (commissario prefettizio al Comune di Pizzo), Bruno Capece (comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri) ed infine il presidente regionale Fipav Carmelo Sestito, i quali, a fine gara, hanno inteso congratularsi con la dirigenza, le atlete e lo staff tecnico della Lory volley, congedandosi dopo la foto di rito con la squadra neopromossa. Le istituzioni, dunque, «sono state accanto ad una realtà sportiva e solidale che sta entusiasmando tutto il volley calabrese».



Il sestetto di mister Monopoli e di mister Simoncelli ha ottenuto la 13esima vittoria su 14 match disputati, accingendosi ora ad affrontare le ultime quattro partite di campionato per difendere il primo posto dall’insidiosa “Bar Ettore Jonica Siderno”. La presidente Valentina Sarlo, entusiasta di questo primo obiettivo sportivo raggiunto, ha sottolineato ancora una volta a fine partita l’importanza di donare alla ricerca garantendo un sempre maggior impegno in quella direzione. La “Asd Lory Volley Pizzo” si gode dunque finalmente il primo grande successo della sua storia, frutto di sforzi e sacrifici, ma rassicura che questo traguardo è solo un punto di partenza per nuove ed ambiziose esperienze.