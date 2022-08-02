L'atleta, corteggiata da tutte le squadre di serie C, ha scelto l’asd per la prossima stagione

È ufficiale: la palleggiatrice nativa di Buenos Aires Giuliana Cannestracci ha chiuso l’accordo con la Lory Volley Pizzo per la nuova stagione. Giuliana Cannestracci darà il suo contributo alla formazione che militerà nel campionato di serie C. Confermata poi la presenza della seconda palleggiatrice Paola Sciutto che continua la sua ascesa di categoria nel suo paese d’origine. L’Atleta italo-argentina ha alle spalle un’importante carriera con club su tutto il territorio nazionale: Volley Reghion, Sensation Gioiosa Jonica, La Saracena volley, Benevento, Oristano, Genova, nonché il suo ultimo campionato in serie B.

Raggiunta al telefono (l’atleta è attualmente in Argentina ed arriverà nelle prossime settimane) ha dichiarato al presidente della Lory Volley Pizzo: «Sono contentissima di poter far parte di questa società. Ho sentito subito quell’entusiasmo la voglia di voler far bene che travolgono all’istante. Prima di ogni altra cosa ho parlato con mister Davide Monopoli che mi ha spiegato il progetto. Conosco il suo valore sia come allenatore che come persona e questo già mi ha fatto guardare in direzione Pizzo. Dopodiché ho avuto il piacere di parlare telefonicamente con il presidente, che mi ha spiegato anche la causa più grande per la quale si batte la società. Mi ha veramente emozionato e dato una grande spinta per voler dare il mio meglio in campo. Sono entusiasta di cominciare, conoscere le mie compagne e la società e intraprendere questa stagione lavorando insieme per i nostri obiettivi».



L’arrivo di Giuliana è sicuramente «un’iniezione di tecnica ed esperienza che alza sensibilmente l’asticella delle aspettative in casa Lory Volley Pizzo». La presidente Valentina Sarlo si dichiara estremamente soddisfatta per l’ingaggio di Giuliana, sottolineando la competenza e la professionalità di tutto lo staff dirigenziale: «Ognuno di noi svolge la propria funzione con serietà, ambizione e grande impegno. In fondo stiamo seguendo gli insegnamenti del mio piccolo Lory e sognare è lecito». A solo un anno dalla sua nascita, il club è già divenuto un punto di riferimento del volley regionale, annoverando tra le sue atlete anche nomi altisonanti. E, grazie al contributo di mister Monopoli e del suo vice Franco Simoncelli, la Lory Volley ha quindi chiuso l’accordo con la palleggiatrice per integrare un organico che lotterà su tutti i campi in cerca di nuovi sogni.