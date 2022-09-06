Il preparatore atletico riconosciuto a livello internazionale, più volte impegnato nei campionati di serie A1, affiancherà la società napitina

Pasquale Piraino affiancherà il lavoro dello staff tecnico della Lory Volley Pizzo. I dirigenti della società hanno consolidato una progettualità a lungo termine badando agli aspetti più importanti per la crescita del settore giovanile, dedicando al contempo attenzione alla prima squadra che quest’anno disputerà il campionato di serie C. Pasquale Piraino, preparatore atletico, professionista riconosciuto a livello internazionale, con un importante curriculum alla sue spalle che lo ha visto più volte impegnato in campionati di massima serie (A1) oltre che con la nazionale italiana ed altre nazionali, ha accettato l’impegno di seguire anche la società napitina. Una trattativa articolata che ha necessitato dei giusti tempi tecnici, ma che alla fine ha convinto il preparatore atletico sulle qualità del progetto della società. [Continua in basso]

Gregorio Sarlo, responsabile della comunicazione, a nome di tutti i soci, dichiara: «È per noi motivo di orgoglio poter contare sulla sua collaborazione, ma ancor di più ci rende sereni sulla correttezza del lavoro che tutto il gruppo di atleti svolgerà da qui in avanti in palestra. Il suo lavoro, affiancato all’eccellente staff tecnico ed alla prestigiosa figura del nostro medico societario Giose Scarmozzino, ci permette di chiudere la fase di progettazione della nuova stagione con la soddisfazione di aver raggiunto tutti i punti pianificati. Ora non ci resta che divertirci insieme a tutti i nostri atleti».



Ecco alcune tra le più importanti esperienze di Piraino: nel 2011 è stato assistente preparatore Nazionale Under23 di Lega, dal 2013 al 2021 preparatore atletico atletico Tonno Callipo Volley, dal 2013 al 2014 preparatore atletico Nazionale Slovacchia Volley (World League, qualificazioni agli Europei, qualificazioni ai Mondiali), nel 2019 preparatore atletico Nazionale Italiana Volley B maschile, medaglia d’Oro alle Universiadi, nel 2021 preparatore atletico Nazionale italiana per la Vnl (volleyball national league). Infine, dal 2021 al 2022, preparatore atletico Jolly volley cinquefrondi serie B maschile e preparatore atletico Volley Desi Palmi serie B1 femminile.