Otto vittorie su otto e nessun set perso per le giallorosse: «Siamo molto forti e direi che è palese al girone, ma la strada è ancora lunga»

Poche sono le superstiti in rosa rispetto alla scorsa stagione nella Tonno Callipo femminile e, tra le sole cinque riconfermate, rientra anche Ilenia Cammisa, che conferma un peso specifico importante anche nel corrente campionato di Serie B1. Titolare nell'ultima partita disputata, chiamata in causa da coach Saja vista l’indisponibilità di Pomili, ancora una volta ha risposto con numeri importanti: 11 punti frutto di 8 attacchi e 3 ace, 40% in ricezione e 30% in attacco. Insomma un elemento di qualità, che sa farsi trovare pronto quando serve.

Parla Cammisa

Proprio Cammisa, portatrice finora di 19 punti in 4 presenze, ha analizzato l’attuale momento giallorosso ai microfoni ufficiali del club, volgendo lo sguardo ovviamente anche alla prossima trasferta di Teramo: «È stato bello tornare a giocare una partita intera e poter vivere così, le altalene di emozioni che una gara difficile porta con sé. Mi mancava e sono stata felice di esserci e questo mi ha permesso di vivermela bene. Mi alleno per questo».

Come detto, Cammisa è tra le poche riconfermate rispetto allo scorso anno e dunque all'interno di un organico nuovo: «Ho vinto la B1 due anni fa e quest’anno non giocare titolare è stata una scelta. Mettermi a confronto con ragazze più esperte di me in categorie superiori è stimolante, mi fanno riconoscere i miei limiti e mi permette di migliorarli».

Primato solitario

Una Tonno Callipo che viaggia a vele spiegate, con otto vittorie su otto e zero set persi: «Dopo l’inizio difficile abbiamo capito che bisognava sacrificarsi un po’ di più e così abbiamo fatto. Siamo per la prima volta in vetta da sole, festeggiamo sicuramente ma consapevoli che il cammino è veramente lungo per cui bisogna rimanere concentrate gara dopo gara. È tutto nelle nostre mani». Un primato che manifesta la forza delle giallorosse: «Siamo molto forti e direi che è palese al girone. Ci sono però molte squadre che esprimono una bella pallavolo e Bisceglie è assolutamente una di queste. Non bisogna mai dai nulla per scontato. Siamo forti perché lavoriamo e dobbiamo continuare a farlo».

Adesso doppio turno esterno, con all'orizzonte Teramo: «Sarà una gara da affrontare con maturità, non è uno scontro diretto ma ciò non vuol dire nulla. Non bisogna mai guardare i posizionamenti in classifica, ogni gara fa storia a sé».