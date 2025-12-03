Se ancora non lo si fosse capito, la Tonno Callipo Volley maschile prosegue nel migliore dei modi il suo percorso di crescita e per tornare grande. Per farlo si deve partire dai giovani e anche in questo caso il team giallorosso non è carente.

Parla Mauceri

Tra i promettenti giovani approdati a Vibo Valentia negli ultimi anni, infatti, rientra anche lo schiacciatore siciliano, Sergio Mauceri, peraltro non ancora maggiorenne. Da due anni a Vibo, ha iniziato a prendere confidenza l’anno scorso con l’ambiente giallorosso attraverso l’impiego con la squadra di Serie C e l’Under 17. Quest’estate la promozione nell’organico della B e ora la voglia di crescere in un torneo nazionale.

Proprio Mauceri analizza, ai microfoni ufficiali del club, l’attuale momento della Tonno Callipo, partendo dalla settima vittoria su otto gare in campionato: «Credo che sia il lavoro quotidiano. Ci alleniamo bene e stiamo seguendo con attenzione le indicazioni del mister Lanci e dello staff, e questo sta facendo la differenza sul campo». Dopo Lamezia, altro derby calabrese stavolta contro il Crotone: «Sarà sicuramente una partita impegnativa, come tutti i derby. Ci aspetta una gara intensa, dove serviranno attenzione e carattere. La cosa più importante sarà scendere in campo a testa alta e non perdere mai la concentrazione: in queste partite ogni dettaglio può fare la differenza».

Alchimia e vittorie

Come detto, sette vittorie e una sola sconfitta in queste prime otto gare di campionato, frutto di una buona alchimia sia in squadra che con coach Lanci: «Siamo un gruppo giovane ma molto unito - continua il giovane - non condividiamo solo il campo, ma anche momenti fuori, e questo ci sta aiutando a creare un legame forte. Con il mister Lanci ci troviamo benissimo: è una persona disponibile, sa ascoltare, è comprensivo e allo stesso tempo esige impegno e crescita. Penso che questa sintonia tra squadra e staff sia uno dei motivi principali del nostro buon inizio di stagione».

Giallorossi stabilmente terzi in classifica: «Essere terzi in classifica è sicuramente un buon risultato e siamo contenti, perché è la prova del lavoro e dell’impegno che mettiamo ogni giorno in allenamento. Però sappiamo anche che non basta. Per restare lì e magari migliorare dobbiamo continuare su questa strada, con responsabilità, continuità e la stessa mentalità che abbiamo avuto finora».

Due anni in giallorosso

Infine, un resoconto sui suoi primi due anni in giallorosso: «La Callipo è una società seria, organizzata e ormai per me è diventata una seconda casa. Mi sto trovando molto bene, sia grazie allo staff sia grazie alla società, che ci mette nelle migliori condizioni per lavorare e crescere. Questa per me è la prima stagione in Serie B e sono davvero felice di avere questa opportunità: è una grande esperienza che mi sta aiutando molto, sia come giocatore che come persona».