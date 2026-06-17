Sport, memoria e promozione del territorio. Ha preso ufficialmente il via oggi, 17 giugno, il XVI Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Beach Volley – Memorial “Filippo Rito”, manifestazione organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia in collaborazione con il Comitato regionale Calabria del Coni e il Comitato regionale Calabria della Fipav.

La presentazione dell'evento si è svolta presso il Villaggio “Poggio di Tropea”, alla presenza delle autorità civili, istituzionali e sportive. Tra gli intervenuti il prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo, il sindaco di Parghelia Antonio Landro, il dirigente superiore dell'Ufficio Attività Sportive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Lamberto Cignitti, il dirigente superiore della Direzione regionale Vigili del Fuoco Calabria Davide Pozzi, il comandante dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia Ambrogio Ponterio, il presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti, il presidente del Comitato regionale Fipav Calabria Carmelo Sestito e il responsabile dell'Ufficio Attività Sportive del Comando di Vibo Valentia Marcello Lanfranca.

Nel corso della conferenza è stato evidenziato come l'attività sportiva rappresenti un elemento essenziale nella formazione e nella preparazione operativa del personale dei Vigili del Fuoco. In particolare è stato sottolineato che lo sport costituisce uno strumento fondamentale per garantire «risposte efficaci ed efficienti anche in condizioni di elevato stress fisico» durante le operazioni di soccorso.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle ricadute che eventi di carattere nazionale possono generare sul territorio. I relatori hanno infatti rimarcato il valore della manifestazione sotto il profilo della promozione turistica, dell'accoglienza e delle opportunità economiche per l'intera area costiera vibonese.

Uno dei momenti più intensi della giornata è stato il ricordo di Filippo Rito, al quale il campionato è dedicato. Particolarmente emozionante la testimonianza della moglie, che ha ricordato «il profondo legame di amicizia e affetto che univa il marito ai colleghi», un rapporto che si è ulteriormente consolidato durante il percorso della malattia affrontato da Rito «con grande dignità».

Al termine della conferenza stampa si è svolta la cerimonia inaugurale della manifestazione. Gli atleti hanno fatto il loro ingresso sui campi di gioco accompagnati da uno dei momenti più suggestivi dell'evento: lo spiegamento del Tricolore sulle note del Canto degli Italiani, che ha ufficialmente sancito l'apertura del campionato.

Sono 106 gli atleti provenienti dai Comandi dei Vigili del Fuoco di tutta Italia che, fino a sabato 20 giugno, si confronteranno sui quattro campi allestiti nella suggestiva cornice della spiaggia “La Grazia” di Parghelia. Una località che, come è stato ricordato nel corso della manifestazione, ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la Bandiera Blu, riconoscimento che certifica la qualità ambientale e dei servizi del litorale.

Nel pomeriggio, dopo l'esibizione di alcuni atleti della Tonno Callipo Volley, sono iniziate le gare del torneo misto, primo appuntamento agonistico del programma. Le competizioni entreranno nel vivo nelle giornate di giovedì e venerdì con lo svolgimento dei tornei maschile e femminile.

La fase decisiva del campionato è in programma nella mattinata di sabato 20 giugno, quando si disputeranno le semifinali delle tre categorie in gara. A partire dalle ore 14 prenderanno invece il via le finali che assegneranno i titoli nazionali del Memorial.

A conclusione delle competizioni si svolgeranno la cerimonia di premiazione e la chiusura ufficiale della manifestazione, che anche quest'anno unisce sport, spirito di corpo e valorizzazione del territorio, nel ricordo di Filippo Rito e dei valori che continuano a rappresentare il patrimonio umano del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.