L’atleta classe 2013 conquista il titolo italiano e riscrive i primati regionali: prestazione straordinaria alla prima partecipazione alla rassegna di Riccione
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Esordio col botto per la Kairos Nuoto Lamezia ai Criteria Nazionali Giovanili, dove nella prima giornata della kermesse arriva subito una medaglia d’oro che vale anche un primato storico. A conquistare il gradino più alto del podio è Giulia Ragozzino, vibonese, protagonista nei 200 farfalla con una prestazione che le consente di firmare anche il nuovo record regionale nelle categorie Ragazze, Juniores, Cadetti e Seniores. Una performance straordinaria per l’atleta della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, alla sua prima partecipazione ai Criteria di Riccione. Classe 2013, Ragozzino ha impressionato per maturità e determinazione, dominando la gara e fermando il cronometro a 2’18’’41. Un tempo che le vale il titolo di campionessa d’Italia e la consacrazione tra le giovani promesse più brillanti del panorama natatorio nazionale, regalando alla società lametina un avvio di competizione da incorniciare.