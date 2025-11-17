Straordinaria partenza per i giovani atleti vibonesi: alla prima uscita del 2025/2026 conquistano 13 ori, 7 argenti e 3 bronzi, confermando talento, crescita tecnica e ambizioni

Esordio straordinario per la Asd Penta Vibo, che alla sua prima uscita agonistica della stagione sportiva 2025/2026 con il settore giovanissimi conquista il podio più alto al Memorial Furfaro XI, prestigiosa manifestazione organizzata da Asi e ospitata presso la piscina comunale di Lamezia Terme.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da tutta la Calabria, dando vita a una giornata ricca di sport, emozioni e competizione. Tra queste, la Vibonese Penta Vibo ha brillato in modo particolare grazie alla presenza di ben 16 giovani atleti, veri e propri piccoli campioni:

Bagnato J., Betruce R., Bonavota V., Briga N., Buccinna D., Calafati M., Callá E., Cotroneo E., Cascas P., Ferraro B., Ranieli C., Ranieli L., Ruffà C., Sirianni F., Tavella G., Tripodi G.

La squadra vibonese ha prevalso sui propri avversari con un bottino di tutto rispetto: 13 medaglie d’oro, 7 d’argento e 3 di bronzo, confermando la crescita tecnica e l’impegno dei ragazzi e dello staff.

Guidati con passione e competenza dal coach Dino D’Amico e dagli istruttori Carmelo Muzzi e Matteo Cortese, i giovani atleti hanno affrontato le gare con determinazione e spirito sportivo, migliorando sensibilmente le loro prestazioni rispetto alla stagione precedente. Per molti di loro si trattava della prima esperienza in una competizione ufficiale, ma l’emozione non ha frenato l’entusiasmo: tra divertimento, impegno e sana competizione, hanno saputo dimostrare talento e carattere.

Questi risultati rappresentano un importante punto di partenza per la Penta Vibo, che guarda ora con grande fiducia ai prossimi appuntamenti. La squadra tornerà in vasca nella prossima gara in programma a Reggio Calabria, pronta a confermare quanto di straordinario mostrato in questa prima uscita stagionale.