Il 15enne Antonio Bellissimo ha gareggiato con l'Associazione Amici della Polizia ottenendo il primo posto in tre diverse gare

Un giovane vibonese campione nazionale di pesistica, categoria esordienti. Si tratta di Antonio Bellissimo, 15 anni, di Francica che il 6-7 novembre ha gareggiato con l’Associazione Amici della Polizia, Vibo Valentia nel campionato nazionale maschile under 15. Il giovane si è classificato sempre al primo posto in tre gare diverse: gara di strappo primo classificato categoria +102 kg; gara di slancio primo classificato categoria +102 kg; totale primo classificato categoria +102 kg



Soddisfazione per l’ottimo traguardo raggiunto è stata espressa dall’Associazione di Promozione sociale radici-Francica, Stefano Scrugli: «Volevamo ringraziarlo nell’aver rappresentato al meglio la nostra comunità ed omaggiarlo quale campione nazionale di pesistica categoria esordienti».