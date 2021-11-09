Tutti gli articoli di Sport
Un giovane vibonese campione nazionale di pesistica, categoria esordienti. Si tratta di Antonio Bellissimo, 15 anni, di Francica che il 6-7 novembre ha gareggiato con l’Associazione Amici della Polizia, Vibo Valentia nel campionato nazionale maschile under 15. Il giovane si è classificato sempre al primo posto in tre gare diverse: gara di strappo primo classificato categoria +102 kg; gara di slancio primo classificato categoria +102 kg; totale primo classificato categoria +102 kg
Soddisfazione per l’ottimo traguardo raggiunto è stata espressa dall’Associazione di Promozione sociale radici-Francica, Stefano Scrugli: «Volevamo ringraziarlo nell’aver rappresentato al meglio la nostra comunità ed omaggiarlo quale campione nazionale di pesistica categoria esordienti».