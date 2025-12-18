Era fatta, era stato messo tutto nero su bianco con tanto di ufficializzazione. Poi l'annullamento e il ritorno al punto di partenza. Il Pizzo è ancora senza allenatore, dopo che è sfumato l'accordo per portare Giuseppe Fanelli in panchina. La compagine napitina non naviga in buone acque nel campionato di Promozione B: è in piena zona play out e ha urgenza di fare punti.

Parla Fanelli

Ritornando al nodo allenatore, sulla vicenda si è espresso proprio lo stesso Giuseppe Fanelli che era pronto alla sua prima esperienza in panchina: «Era tutto fatto, poi imprevisti anche dovuti a situazioni personali hanno complicato l'accordo. Tanti poi erano i nodi da sciogliere, anche per quel che riguarda l'organico dal momento che avevo poco tempo per costruire la squadra per come volevo io. Inoltre non c'era la possibilità di acquistare giocatori e non si sapeva chi andava via e chi rimaneva. Non mi sentivo inoltre di trattenere quei giocatori che volevano andare via, e dunque non con la giusta motivazione, così ho preferito lasciarli liberi nelle loro scelte». La compagine napitina dunque è ancora in cerca di un allenatore, consapevole anche di dover intervenire in maniera decisa sul mercato.