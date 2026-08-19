Cala il sipario sulla 65ª edizione della Coppa Olimpia, lo storico torneo estivo simbolo di Pizzo e di tutta la Calabria. Ancora una volta, la competizione guidata dallo storico presidente e fondatore Matteo Betrò ha saputo regalare emozioni uniche, confermandosi un appuntamento irrinunciabile del luglio e agosto napitino.

Un finale mozzafiato

L'atto conclusivo della manifestazione ha visto scendere in campo le formazioni di Chjazza e Contrada Mazzotta. La partita si è rivelata fin dai primi minuti intensa e combattuta a viso aperto. A sbloccare il punteggio nella prima frazione di gioco è stato il team Chjazza grazie alla stoccata di Sanna, lesto a trafiggere il portiere avversario da dentro l'area. Un rigurgito d'orgoglio ha visto Chjazza trovare anche la via del raddoppio, subito cancellato per una posizione di fuorigioco.

La reazione di Contrada Mazzotta non si è fatta attendere: prendendo campo con il passare dei minuti, la squadra ha trovato il meritato pareggio grazie a una punizione magistrale di Naccari, fissando l'1-1 con cui si è andati all'intervallo.

La lotteria dagli undici metri

Nella ripresa, nonostante i continui capovolgimenti di fronte, il punteggio non si è schiodato dalla parità. A decidere il torneo è stata così la lunghissima e drammatica sequenza dei calci di rigore. Per Contrada Mazzotta a segno Naccari, Fragalà Domenico, Galeano e Fragalà Toni; errore decisivo per Lauritano. Per Chjazza invece reti di Calafato, Fortuna, Parise, Sanna e infine Fiumara, autore del penalty del definitivo 6-5 che ha dato il via ai festeggiamenti.

Sport, memoria e istituzioni

Prima dell'assegnazione del trofeo, il presidente Matteo Betrò ha voluto ripercorrere l'epopea dei 65 anni della Coppa Olimpia, tracciando il solco di una tradizione che unisce generazioni. Parole di stima e gratitudine sono giunte anche dal sindaco di Pizzo, Sergio Pittito, che ha ringraziato pubblicamente Betrò per l'instancabile dedizione verso la comunità.

Il gran finale è ora affidato alla cerimonia ufficiale di premiazione e alla consegna dei premi individuali, che si terrà nella suggestiva cornice del terrazzino del Castello Murat il prossimo 26 agosto.