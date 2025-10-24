Il 25 ottobre ricorre l'undicesimo anniversario della scomparsa di Salvatore La Gamba, uomo di sport e profondamente impegnato nel sociale e non solo nel territorio vibonese. Qui il suo ricordo rimane sempre vivo soprattutto attraverso il Premio Sportivo Salvatore La Gamba, ideato e portato avanti dal figlio Francesco.

Una scommessa vinta e che si è trasformata, col tempo, in un appuntamento annuale capace di attrarre ospiti di rilievo nazionale.

L'albo d'oro

Entro l'anno è prevista la sesta edizione del Premio che, nei cinque anni precedenti, ha già visto un parterre di indiscusso spessore con la presenza di numerosi personaggi di prestigio del mondo del calcio e giornalismo sportivo. Si tratta inoltre di un appuntamento fisso in Calabria, che contribuisce a tenere alto il nome della regione come epicentro di eventi sportivi.

E lo testimonia anche l'albo d'oro e i nomi illustri insigniti del riconoscimento: l'ex calciatore della Roma e Campione del Mondo Simone Perrotta; l’ex direttore marketing della Juventus e manager sportivo della Reset Group Carlo Diana; l'attuale ct e Campione del Mondo in carica della nazionale italiana di volley femminile, Julio Velasco; il presidente della Fiorentina Rocco Commisso; il presidente della Figc e vicepresidente Uefa, Gabriele Gravina; l'ex tecnico di Lazio e Inter, Simone Inzaghi; l'agente sportivo Davide Lippi; il giornalista di Radio Rai Francesco Repice; il presidente dell'Aiac, Renzo Ulivieri; l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino; il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio; l'ex portiere della Nazionale italiana Lido Vieri; il segretario generale della Lazio, Armando Antonio Calveri; l'ex allenatore di Reggina, Parma, Bologna Franco Colomba; il capitano del Catanzaro Pietro Iemmello; il giornalista di Gazzetta dello Sport Nicola Binda; il presidente della Figc-Lnd Calabria Saverio Mirarchi; l’ex calciatore dell’Inter Felice Natalino; il presidente del Catanzaro, Floriano Noto; l’ex calciatore del Milan e del Catanzaro Giuseppe Sabadini; il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio; l'ex presidente della Vibonese Pippo Caffo; il presidente della Volley Tonno Callipo Calabria, Pippo Callipo; l'ex allenatore di Licata, Lazio, Roma, Pescara, Foggia Zdenek Zeman; Mons. Attilio Nostro Vescovo Diocesi di Mileto e Componente Nazionale Ciclismo Città del Vaticano; il campione di ciclismo Claudio Chiappucci; la campionessa di tennistavolo Miriam Carnovale; il campione del mondo di motonautica Claudio Gullo; la campionessa di Judo Federica Mirabello; la Lory Volley Pizzo; la Bulldog Vibo Valentia; la Todo Volley.

Il ricordo

Sull’edizione di quest’anno si è espresso proprio il suo ideatore, Francesco La Gamba, che non fornisce la data ma concede un periodo approssimativo: «Sono passati undici anni dalla scomparsa di mio papà e il suo ricordo rimane vivo, anche e soprattutto attraverso questo Premio. Lui mi ha trasmesso valori quotidiani e sportivi che cerco di portare avanti anche attraverso l'organizzazione di questo evento, giunto oramai alla sua sesta edizione. Siamo ancora in work in progress ma entro la fine del 2025 cercheremo di realizzarlo».