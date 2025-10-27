Termina in parità il derby tra nuova Ada e Sant’Onofrio: 1-1 firmato da Barilaro per i locali e da Maragò per gli ospiti

Continua a correre il campionato di Prima Categoria (girone C) che, nel week end appena trascorso, ha mandato in archivio anche la quinta giornata. Ecco il bilancio del girone inerente le quattro compagini vibonesi: Nuova Ada, Sant'Onofrio, Pol. Spilinga e Stella Mileto.

Gli anticipi

Due, innanzitutto, gli anticipi del sabato che non hanno visto però alcuna vibonese in campo. In una delle due sfide l'incrocio era quello tra Bivongi e Laureana e con questi ultimi che, dopo la vittoria di settimana scorsa, concedono il bis sbancando il campo del Bivongi per 1-2. Vantaggio gialllonero al quarto d’ora grazie a un eterno Antonio Romeo. La compagine di mister Cambrea tiene bene e, a sette minuti dal termine, trova anche il raddoppio con Cannitello, altro giocatore di esperienza. Nel finale i locali accorciano con Deluca ma non basta. La squadra giallonera esce dalla zona rosa di classifica.

Il secondo anticipo vedeva di fronte Città di Siderno e Roccella, e con questi ultimi che si impongono fragorosamente per 0-3. Vittoria chiara e decisa per la compagine roccellese trascinata, ancora una volta, da un inarrestabile Camara autore di una doppietta. In mezzo alle sue due reti, l’esultanza di Nieva.

Le partite della domenica

Molto intenso il programma della domenica, con ben sei sfide. Ovviamente gli occhi erano puntati sul derby vibonese tra Nuova Ada e Sant'Onofrio. La sfida, però, non porta vincitori né vinti, con le due compagini che si dividono la posta in palio. Termina 1-1 infatti il match con maragò che, nei minuti finali, annulla il vantaggio locale che era stato firmato da Barilaro al quarto d’ora del primo tempo. Torna a vincere invece la Stella Mileto che, dopo aver perso lo scontro al vertice contro la capolista Real Montepaone, si rialza battendo il fanalino di coda Siderno 1911 con un fragoroso 4-0 e tornando al secondo posto. Esordio con gol per il nuovo acquisto Loiacono (alla sua seconda avventura in biancorosso). Il fantasista si ripresenta dunque nel migliore dei modi. Tutti gli altri gol nel finale e sono a firma di Massara, Grillo e Sotira.

Seconda vittoria consecutiva per la Pol. Spilinga che torna con il bottino pieno dalla trasferta in casa della Seles. Successo di rimonta per la compagine spilingese che ribalta l’iniziale vantaggio locale con le reti di Gaetano e Fabio Maluccio.

Continua come un fiume in piena la forsennata corsa del già menzionato Real Montepaone capolista. La compagine gialloverde vince anche in casa del Prasar e rimane a punteggio pieno, con cinque vittorie su cinque, e rimane saldamente al comando: gialloverdi che vincono di misura e basta un gol di Vergara per mantenere saldamente la vetta. Rallenta il Guardavalle che viene beffato nel finale sul campo del Locri. Giallorossi che trovano il vantaggio a fine primo tempo con Marino ma, a dieci minuti dal termine, Ventimiglia ristabilisce la definitiva parità. Il programma si chiude con Palermiti Gir.-Caraffae con il roboante successo esterno del Caraffa per 0-4.

I risultati

Bivongi-Laureana 1-2

Città di Siderno-Roccella 0-3

Locri NG-Guardavalle 1-1

Nuova Ada-Sant'Onofrio 1-1

Prasar-Real Montepaone 0-1

Seles-Pol. Spilinga 1-2

Palermiti Gir.-Caraffa 0-4

Stella Mileto-Siderno 1911 4-0

La classifica

Real Montepaone 15

Stella Mileto 12

Roccella 11

Guardavalle 10

Città di Siderno 9

Bivongi 9

Caraffa 8

Pol. Spilinga 7

Sant’Onofrio 6

Nuova Ada 6

Laureana 6

Palermiti Gir. 6

Locri NG 4

Prasar 2

Seles 1

Siderno 1911 0

Il prossimo turno

Sant'Onofrio-Locri NG

Caraffa-Città di Siderno

Guardavalle-Palermiti Gir.

Laureana-Seles

Pol. Spilinga-Nuova Ada

Real Montepaone-Bivongi

Roccella-Stella Mileto