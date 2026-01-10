Il campionato di Prima Categoria (girone C) esordisce in questo 2026, continuando la sua corsa a quella che sarà la classifica finale. Parallelamente, però, non rallenta il mercato invernale che continua a regalare colpi di ingente spessore soprattutto per quel che riguarda le compagini vibonesi.

Nuova Ada, arriva Greco

Due ingaggi di rilievo, dunque, per Pol. Spilinga e Nuova Ada che lanciano in un certo senso un messaggio alle antagoniste.

Il Nuova Ada si assicura le prestazioni dell'esperto trentaseienne Pasquale Greco. Si tratta di un centrocampista completo e che vanta un curriculum di indiscusso rispetto, sicuramente un fiore all'occhiello per la società vibonese. Della qualità del giocatore ne sono testimoni le pluriennali stagioni nel massimo campionato regionale con la maglia del Soriano, dove ha indossato anche la divisa da capitano, divenendo il volto emblematico dei rossoblù. In seguito (tra le altre) le esperienze al Taurianova e al Pizzo. Insomma, il Nuova Ada si assicura un profilo di primo livello e che sicuramente porta nello spogliatoio il DNA vincente che lo ha sempre contraddistinto.

Pol. Spilinga, lieto ritorno

Non è da meno la Pol. Spilinga: Domenico Amantedopo dieci anni torna a vestire la maglia della Polisportiva. Si tratta di un profilo che porta svariate soluzioni tattiche nell'undici titolare, dal momento che sa fare sia il terzino di contenimento che, all'occorrenza, il quinto di spinta. Sempre una certezza nelle passate stagioni con la maglia del Capo Vaticano, così come importante è stato il suo apporto nella prima parte di stagione, con la maglia del Pizzo, dove ha registrato 770 minuti spalmati in undici presenze. Un ritorno che profuma di casa.