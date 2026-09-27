Scatta ufficialmente la stagione nel campionato di Prima Categoria (girone C) con una prima giornata subito ricca di spunti, gol ed emozioni. Sotto la lente d'ingrandimento la truppa delle sei formazioni vibonesi ai blocchi di partenza — Tropea, Stella Mileto, Sant'Onofrio, Nuova Ada, San Costantino e Asd Mileto — che hanno offerto un bilancio complessivamente positivo al termine dei primi novanta minuti del torneo.

Gli anticipi: la Stella Mileto ruggisce a Tropea

Il sipario sul campionato si è aperto sabato con i primi due anticipi stagionali, caratterizzati dal derby tutto vibonese tra Tropea e Stella Mileto. A sorridere al triplice fischio sono stati i biancorossi ospiti, capaci di imporsi per 1-2 sul campo della neopromossa compagine tirrenica. Decisive per la Stella Mileto le reti messe a segno da Andrade e Davide Spina, mentre al Tropea non è bastato il gol della bandiera siglato da Surace per evitare la resa interna.

In contemporanea, reti bianche nell'altro anticipo di giornata tra Real Montepaone e Sersalese: i gialloverdi di casa, desiderosi di riscatto dopo la promozione sfumata all'ultima giornata dello scorso torneo, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro una solida Sersalese.

Le gare della domenica: il Nuova Ada stende la Promosport

Il piatto forte della domenica vedeva i riflettori puntati sulla sfida d'alta quota tra Nuova Ada e Promosport, due tra le formazioni più accreditate per le posizioni di vertice. A festeggiare è il Nuova Ada, che sblocca e decide la contesa a inizio ripresa grazie a un gran gol da fuori del roccioso difensore Gabriele Macrì, conquistando tre punti pesantissimi all'esordio.

È stato invece un debutto amaro e pirotecnico quello del San Costantino, sconfitto in casa dal Prasar per 2-3 al termine di una gara ricca di ribaltamenti di fronte. I padroni di casa si sbloccano subito al 1' con Mercatante, ma vengono agganciati prima dell'intervallo da Orlanduccio. Nella ripresa il Prasar mette la freccia con Campagna, prima del momentaneo pareggio firmato dal vibonese Spina. A dieci minuti dalla fine è ancora Campagna a firmare la doppietta personale che gela il pubblico di casa.

Sconfitta esterna per il Sant'Onofrio, che cede per 2-0 sul campo del Caraffa punito da un gol per tempo realizzati da Giglio e Bellia. Non è invece ancora iniziato il campionato della neopromossa Asd Mileto, prima squadra del girone a osservare il turno di riposo previsti dal calendario.

Gli altri campi: cinquina del Guardavalle

A completare il quadro del primo turno arrivano il pareggio per 1-1 tra Palermiti Girifalco e Bivongi e la travolgente prova di forza del Guardavalle. I catanzaresi passano con un perentorio 0-5 sul campo della Seles grazie alle firme di Salim, Marino, Obirinwa, Furina e Iorfida, candidandosi come mina vagante del girone.

I risultati

CARAFFA-SANT'ONOFRIO 2-0 (21' pt Giglio, 5' st Bellia)

NUOVA ADA-PROMOSPORT 1-0 (6' st Macrì G.)

AMICO. GIRIFALCO-BIVONGI 1-1 (6' st Ousmen, 35' st ...)

SAN COSTANTINO-PRASAR 2-3 (1' pt Mercatante, 45' pt Orlanduccio, 10' st Campagna, 12' st Spina, 36' st Campagna)

SELES-GUARDAVALLE 0-5 (Salim, Marino, Obirinwa, Furina, Iorfida)