Solamente tre giornate all'attivo per questo campionato di Prima Categoria (girone C) ancora agli albori, ma già tante sono le sorprese e le emozioni che regala. Tra le vibonesi impegnate nel raggruppamenti, a prendersi le copertine del lunedì è senz'altro la Stella Mileto che infila la sua terza vittoria consecutiva e vola in vetta alla classifica, a punteggio pieno, in concomitanza con il Real Montepaone. Contro il Laureana, una partita dove il calcio evade da ogni logica, animando i novanta minuti con continui capovolgimenti di fronte fino al 4-3 finale che libera la gioia del tifo biancorosso. Apre il festival del gol Davide Spina al quarto d'ora, ma è nella ripresa che arrivano i veri e propri fuochi d'artificio: pareggio istantaneo, al terzo del secondo tempo, di Ferraro ma Massara riporta avanti i locali e ancora Spina allunga. Dall'altra parte Corigliano e Cannitello riportano a galla il Laureana, firmando il 3-3 ma nel finale, Egidio Simonetti toglie dal cilindro una perla balistica da stropicciarsi gli occhi: 4-3.

Le parole di Vangeli

A commentare una partita del genere è il tecnico della compagine vibonese, Saverio Vangeli: «Partita al cardiopalma fino al novantacinquesimo. Il primo tempo è terminato 1-0 per noi, in una partita sotto controllo e tranquilla dal momento che avevamo sofferto pochissimo, poi nella ripresa subiamo il pareggio a causa di un nostro errore difensivo e lì siamo un po' scesi, anche a causa delle numerose assenze e dei pochi cambi che potevo effettuare. I ragazzi però non hanno perso la testa e hanno giocato a calcio fino alla fine, trovando il successo grazie a un eurogol di Egidio Simonetti- Una vittoria che fa morale, poiché arrivata contro una squadra come il Laureana molto valida, e non deve ingannare lo zero in classifica».

Primo posto

La formazione miletese guida dunque la classifica dopo tre giornate insieme al Real Montepaone, e con uno scontro diretto in programma proprio nella prossima giornata. Ecco, a prescindere da questo, il pensiero del tecnico sulla vetta: «Primo posto? Noi cerchiamo solo di fare il massimo domenica dopo domenica, inoltre in settimana i ragazzi si allenano seriamente e la domenica la vivono con il massimo impegno. Non penso al fatto che siamo lì sopra, perché conta poco».