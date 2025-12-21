Il campionato di prima Categoria (girone C) si congeda dal 2025 con l'ultimo impegno dell'anno e, per certi versi, lo ha fatto con il più classico colpo di scena e dando appuntamento all'anno nuovo. Ecco il resoconto.

L'anticipo

Consueto anticipo del sabato che vedeva stavolta contrapposti Bivongi e Locri NG. Alla fine i padroni di casa salutano l'anno solare con una vittoria, piegando gli avversari con un perentorio 4-1. Gara senza particolari difficoltà per i locali che la sbloccano con Chiera, a inizio ripresa arriva il momentaneo pareggio ospite ma subito dopo dilagano i padroni di casa con Sanchez, Aiello e Criniti.

Le gare della domenica

Il caso del calendario calcistico ha voluto mettere sotto l'albero un grande regalo: il big match di vertice tra Real Montepaone e Guardavalle. E il regalo natalizio se lo è fatto proprio la capolista dal momento che saluta l'anno mantenendo la vetta. Apoteosi gialloverde dal momento che i ragazzi di mister Pisano riescono a battere la controparte giallorossa. Il Real Montepaone brinda al nuovo anno guardando tutti dall’alto, imponendosi per 3-1. Non approfitta dello scivolone del Guardavalle il Roccella che, davanti al proprio pubblico, viene beffata proprio sul gong dalla Pol. Spilinga: padroni di casa in vantaggio con Albanese a fine primo tempo ma, in pieno recupero, Maluccio regala un punto insperato ai suoi e, soprattutto, il diretto contatto con la zona alta.

Scontro diretto play off invece quello tra Stella Mileto e Città di Siderno, ma con i biancorossi che salutano l'anno solare in maniera negativa. Lo scontro diretto va infatti ai sidernesi, vittoriosi per 0-1 grazie alla rete decisiva di Carabetta e consolidano così il quarto posto. Con beffa invece l’esordio sulla panchina del Nuova Ada per mister Diego Surace che impatta 1-1 contro la penultima in classifica, la Seles. Vantaggio locale, ma il nuovo acquisto Davide Mari toglie le castagne dal fuoco. Punti in palio preziosi anche nella sfida tra Laureana e Sant'Onofrio che, alla fine, si dividono la posta in palio. I locali scappano a inizio ripresa con Ferraro ma, a dieci minuti dal termine, la riprendono con Petrolo. Scontro salvezza tra Prasar e Palermiti Girifalco, e alla fine il guizzo lo fanno proprio i padroni di casa che passano 2-1 con la doppietta di Campagna. Rinviata per impraticabilità del campo Siderno 1911-Caraffa.

I risultati

Bivongi-Locri NG 4-1

Laureana-Sant'Onofrio 1-1

Prasar-Palermiti Gir. 2-1

Real Montepaone-Guardavalle 3-1

Roccella-Pol. Spilinga 1-1

Seles-Nuova Ada 1-1

Siderno 1911-Caraffa rinv.

Stella Mileto-Città di Siderno 0-1

La classifica

Real Montepaone 32

Guardavale 28

Roccella 26

Città di Siderno 25

Bivongi 23

Pol. Spilinga 22

Stella Mileto 22

Nuova Ada 18

Caraffa 17

Sant’Onofrio 17

Laureana 14

Prasar 12

Palermiti Gir. 12

Locri NG 10

Seles 6

Siderno 1911 1

Il prossimo turno

Città di Siderno-Prasar

Sant'Onofrio-Real Montepaone

Caraffa-Roccella

Guardavalle-Siderno 1911

Locri NG-Seles

Nuova Ada-Laureana

Palermiti Gir.-Bivongi

stella Mileto-Pol. Spilinga