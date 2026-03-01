Gli occhi erano anche puntati sul derby tra Nuova Ada e Spilinga, terminato 0-2 in favore dei giallorossi. Straripante il Guardavalle che vince 1-5 sul campo del Palermiti Girifalco

Il duello in vetta del campionato di Prima Categoria (girone C) continua anche nella ventunesima giornata, così come la lotta per la zona play off. Ma stavolta c’è anche il colpo di scena con il cambio di testimone al vertice. Ecco risultati e classifica.

Gli anticipi

Nel sabato giocati due anticipi e, uno di essi, vedeva in campo la capolista Real Montepaone che stecca, inaspettatamente, in casa dell’insidioso Bivongi e perde la vetta della classifica. I gialloverdi non riescono a correre e si devono piegare per 2-1 a Monasterace: locali trascinati da Passarelli che fa doppietta tra il 23’ pt e inizio secondo tempo mentre, per i catanzaresi, bomber Giglio accorcia le distanze ma non basta.

Bivongi che consolida il quarto posto e tiene a bada il Città di Siderno che rimane sempre a due lunghezze di ritardo. I sidernesi battono di misura il Caraffa, grazie a un gol di Scrivo a inizio ripresa, e rilanciano la propria candidatura per un posto play off.

Le gare della domenica

Si ferma a sette vittorie di fila la striscia del Roccella, che allunga però a dieci i suoi risultati utili consecutivi. Pareggio dolcissimo per i rossoneri che, nonostante il rallentamento in casa della Stella Mileto, aggancia il Real Montepaone in vetta alla classifica a quota 45 punti: ospiti inizialmente avanti con il solito Camara, ma i biancorossi ristabiliscono gli equilibri e conquistano un punto.

Conferma il suo buon momento il Guardavalle che, in casa del fanalino di coda Palermiti Girifalco, inanella il suo quinto risultato utile di fila ma, soprattutto, consolida il terzo posto. Giallorossi straripanti dal momento che schiantano il fanalino di coda Palermiti Girifalco con il punteggio di 15: in copertina ci va Iorfida, autore di una tripletta mentre un autogol e la rete di Vinicius concretizzano la manita. Per la bandiera il gol locale di Miguel.

A catturare l'attenzione, però, era anche il derby tutto vibonese tra Nuova Ada e Pol. Spilinga. Un scontro infinito in questa stagione, dopo l’incrocio in Coppa Calabria. Alla fine però a sorridere è la compagne spilingese che si impone per 0-2 grazie alle reti di Ventrice e Malerba, affacciandosi in zona play off. In palio punti importanti per la salvezza tra Locri NG e Sant'Onofrio e coni giallorossi che confermano il loro periodo opaco dal momento che, contro la compagine locridea, registrano la quarta sconfitta consecutiva e ancora alla ricerca del primo successo nel girone di ritorno: finisce 3-1 e santonofresi annichiliti dalla tripletta di uno straripante Barbuto. Petrolo per i vibonesi. Chiude il programma Seles-Laureana con la vittoria dei gialloneri per 0-4: sul tabellino dei marcatori finiscono (tra gli altri) Cannitello e Ferraro, quest’ultimo autore di una doppietta.

I risultati

Bivongi-Real Montepaone 2-1

Città di Siderno-Caraffa 1-0

Locri NG-Sant'Onofrio 3-1

Nuova Ada-Pol. Spilinga 0-2

Palermiti Gir.-Guardavalle 1-5

Seles-Laureana 0-4

Stella Mileto-Roccella 1-1

Riposa Prasar

La classifica

Roccella 45

Real Montepaone 45

Guardavalle 41

Bivongi 38

Città di Siderno 36

Pol. Spilinga 35

Stella Mileto 28

Caraffa 25

Laureana 25

Nuova Ada 23

Locri NG 19

Sant’Onofrio 18

Prasar 15

Seles 9

Palermiti 9