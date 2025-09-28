Inizia col piede giusto la stagione della Stella Mileto che, in occasione della prima giornata del campionato di Prima Categoria, debutta con un successo sul Bivongi per 3-1. Coincide con la festa per i tre punti dunque la prima davanti ai propri tifosi per la compagine allenata da mister Saverio Vangeli.

Buona la prima

Proprio il tecnico Vangeli, nel post gara, si è espresso dopo la vittoria inaugurale: «Devo dire che è stata una partenza positiva, dal momento che ci siamo allenati nel migliore dei modi nell'ultimo mese e, di conseguenza, ci aspettavamo di fare bene. Sicuramente sapevamo di incontrare una squadra come il Bivongi che, negli ultimi anni, ha fatto molto bene e inoltre è reduce dalla disputa dei play off nella stagione scorsa. Dal canto nostro, avevamo alcuni acciaccati e ci mancavano due o tre elementi ma nonostante ciò quelli che sono scesi in campo hanno dimostrato di essere all'altezza».

L'analisi di mister Vangeli

Primi tre punti in cascina dunque in un campionato dall'alto tasso di imprevedibilità: «Purtroppo quest'anno - continua Vangeli - il girone è cambiato tanto e ci sono squadre che non conosciamo con tante new entry come Roccella, Locri NG, Seles Gioiosa e altre, quindi dobbiamo analizzare partita dopo partita e guardare domenica dopo domenica. Naturalmente mettiamo già in preventivo che la Prima Categoria è di suo un torneo alquanto indecifrabile».

Archiviare subito e proseguire sulla strada tracciata: «Mi piace lavorare tanto - conclude Vangeli - e confrontarmi con i ragazzi, poi è sempre il campo a dare risposte ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Ci sono ancora diverse cose da migliorare, sia come squadre che dal punto di vista organizzativo».