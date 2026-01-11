Prima uscita del 2026 per il campionato di Prima Categoria che torna protagonista dopo la pausa invernale e lo fa dando subito una prima sentenza: nella quattordicesima e penultima giornata di andata, il Real Montepaone si laurea campione d'inverno. Ma andiamo con ordine.

Gli anticipi

Tre gli anticipi del sabato ed è proprio da questi due anticipi che emerge la notizia più importante della giornata: il Real Montepaone dà il benvenuto al 2026 con l'etichetta di campione d'inverno. I gialloverdi tornano infatti con tre punti dalla trasferta in casa del Sant'Onofrio e, in virtù delle già quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica prima della partita, hanno la certezza de virtuale premio. Di 1-2 il risultato finale che matura però col brivido, dal momento che la compagine vibonese passa inizialmente in vantaggio grazie alla rete di Trecozzi alla mezz’ora del primo tempo. Nella ripresa il capovolgimento che permette ai ragazzi di mister Pisano di affacciarsi al girone di ritorno da primi della classe.

Nell'altro anticipo, tre punti fondamentali per la corsa ai play off per il Città di Siderno che, davanti ai propri tifosi, batte il Prasar per 2-1, decisieve le reti di Marulla e Khoris. Nell’ultima delle tre sfide c’è da segnalare la vittoria del Roccella. Buona la prima del 2026 dunque per la compagine roccellese che supera l'ostacolo Caraffa, prendendosi i tre punti grazie a una vittoria di forza per 1-2. Pratica archiviata già nella prima frazione grazie al doppio vantaggio siglato da Quinteros e Camara. Nella ripresa Morello accorcia le distanze ma non basta.

Le gare della domenica

Domenica pomeriggio il resto delle altre gare con il Guardavalle che innanzitutto risponde a tono alla capolista Real Montepaone, dominando il fanalino di coda Siderno 1911 e piegandolo con il punteggio di 2-0. Giallorossi dunque che tengono il passo della capolista con un gol per tempo, a firma di Denilson prima e Fraietta poi.

Rimane nella griglia play off il Bivongi che batte a domicilio il Palermiti Girifalco e mantiene la quinta posizione: entrambe le reti nella ripresa, con protagonista Passarelli. La prima uscita del nuovo anno, però, era anche caratterizzata dal derby tutto vibonese tra Stella Mileto e Pol. Spilinga, per una sorta di spareggio play off ma che alla fine non ha stabilito vincitori né vinti. Al termine dei novanta minuti, infatti, il punteggio è di 0-0, con entrambe le compagini che muovono la loro classifica e rimangono appena dietro la soglia play off. Parte col piede giusto il Nuova Ada nel 2026 dal momento che piega la resistenza del Laureana e rimane in scia delle zone alte. La squadra di mister Surace si impone in manera decisa grazie all’impeto, tutto nel secondo tempo, di Mari che a doppietta e della rete di Varano nelle battute finali. Infine, il Locri NG si aggiudica il delicato scontro salvezza contro Seles, esultando per 3-0: apre e chiude Ventimiglia, in mezzo la rete di Barbuto.

I risultati

Città di Siderno-Prasar 2-1

Sant'Onofrio-Real Montepaone 1-2

Caraffa-Roccella 1-2

Guardavalle-Siderno 1911 2-0

Locri NG-Seles 3-0

Nuova Ada-Laureana 3-0

Palermiti Gir.-Bivongi 0-2

Stella Mileto-Pol. Spilinga 0-0

La classifica

Real Montepaone 35

Guardavalle 31

Roccella 29

Città di Siderno 28

Bivongi 26

Pol. Spilinga 23

Stella Mileto 23

Nuova Ada 21

Caraffa 18

Sant’Onofrio 17

Laureana 14

Locri NG 13

Prasar 12

Palermiti Gir. 12

Seles 7

Siderno 1911 2

Il prossimo turno

Bivongi-Città di Siderno

Laureana-Locri NG

Pol. Spilinga-Caraffa

Prasar-Stella Mileto

Real Montepaone-Nuova Ada

Roccella-Guardavalle

Seles-Palermiti Gir.

Siderno 1911-Sant'Onofrio