Il turno precedente del campionato di Prima Categoria aveva portato in dote lo scossone in vetta. L'archivio dell'ottavo turno, invece, ha portato un rimescolamento nella zona play off. Positivo il bilancio delle quattro vibonesi coinvolte: Sant'Onofrio, Stella Mileto, Pol. Spilinga e Nuova Ada.

L'anticipo

Stavolta il sabato regala un solo anticipo ma che vedeva protagonista il Sant'Onofrio. La compagine giallorossa si ferma dopo tre risultati utili consecutivi al cospetto di un Città di Siderno che corre forte e aggancia il terzo posto in classifica. A Piscopio finisce 1-3 in favore degli ospiti in una gara che prevalentemente è stata gestita dai bianco/azzurri. Risultato che si sblocca al quarto d’ora della ripresa con Bottiglieri e, tre minuti dopo, raddoppia Cecere. Alla mezz’ora Carabetta chiude i conti mentre il gol della bandiera locale lo firma Serrao.

Le gare della domenica

Il pomeriggio di domenica porta un altro scossone in vetta alla classifica con il Roccella (ancora imbattuto) che, dopo averla conquistata, impatta 0-0 contro il Bivongi e subisce il contro-sorpasso del Real Montepaone, adesso nuovamente primo. La compagine gialloverde, infatti, tornano alla vittoria dopo due turni piegando il Laureana per 2-0: i gol portano la firma di grandi nomi come Giglio e Alassani.

Cade sul campo del Guardavalle la Stella Mileto in un match dal forte sentore di play off. La compagine di mister Vangeli fa la sua gara, ma alla fine deve cedere ai colpi giallorossi di Vinicius e Iorfida, per il 2-0 finale. Continua il buon momento della Pol. Spilinga, al suo quinto risultato utile consecutivo dopo aver battuto il Locri NG. I giallorossi festeggiano davanti ai propri tifosi grazie alla rete di Ventrice e alla doppietta di Mercatante. Il derby catanzarese tra Caraffa e Prasar finisce 2-2, mentre lo scontro salvezza Siderno 1911-Seles termina a reti bianche.

I risultati

Sant'Onofrio-Città di Siderno 1-3

Caraffa-Prasar 2-2

Guardavalle-Stella Mileto 2-0

Nuova Ada-Palermiti 2-1

Pol. Spilinga-Locri NG 3-1

Real Montepaone-Laureana 2-0

Roccella-Bivongi 0-0

Sidenro 1911-Seles 0-0

La classifica

Real Montepaone 19

Roccella18

Città di Siderno 16

Guardavalle 16

Stella Mileto 15

Bivongi 14

Pol. Spilinga 12

Nuova Ada 11

Caraffa 10

Sant’Onofrio 10

Laureana 10

Prasar 6

Locri NG 6

Palermiti Gir. 6

Seles 5

Siderno 1911 1

Il prossimo turno

Bivongi-Caraffa

Città di Siderno-Nuova Ada

Laureana-Siderno 1911

Palermiti-Locri NG

Prasar-Guardavalle

Real Montepaone-Pol. Spilinga

Seles-Roccella

Stella Mileto-Sant'Onofrio