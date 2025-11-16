Quinto risultato utile consecutivo per la compagine spilingese che batte il Locri NG. Il Nuova Ada piega per 2-1 il Palermiti Girifalco
Il turno precedente del campionato di Prima Categoria aveva portato in dote lo scossone in vetta. L'archivio dell'ottavo turno, invece, ha portato un rimescolamento nella zona play off. Positivo il bilancio delle quattro vibonesi coinvolte: Sant'Onofrio, Stella Mileto, Pol. Spilinga e Nuova Ada.
L'anticipo
Stavolta il sabato regala un solo anticipo ma che vedeva protagonista il Sant'Onofrio. La compagine giallorossa si ferma dopo tre risultati utili consecutivi al cospetto di un Città di Siderno che corre forte e aggancia il terzo posto in classifica. A Piscopio finisce 1-3 in favore degli ospiti in una gara che prevalentemente è stata gestita dai bianco/azzurri. Risultato che si sblocca al quarto d’ora della ripresa con Bottiglieri e, tre minuti dopo, raddoppia Cecere. Alla mezz’ora Carabetta chiude i conti mentre il gol della bandiera locale lo firma Serrao.
Le gare della domenica
Il pomeriggio di domenica porta un altro scossone in vetta alla classifica con il Roccella (ancora imbattuto) che, dopo averla conquistata, impatta 0-0 contro il Bivongi e subisce il contro-sorpasso del Real Montepaone, adesso nuovamente primo. La compagine gialloverde, infatti, tornano alla vittoria dopo due turni piegando il Laureana per 2-0: i gol portano la firma di grandi nomi come Giglio e Alassani.
Cade sul campo del Guardavalle la Stella Mileto in un match dal forte sentore di play off. La compagine di mister Vangeli fa la sua gara, ma alla fine deve cedere ai colpi giallorossi di Vinicius e Iorfida, per il 2-0 finale. Continua il buon momento della Pol. Spilinga, al suo quinto risultato utile consecutivo dopo aver battuto il Locri NG. I giallorossi festeggiano davanti ai propri tifosi grazie alla rete di Ventrice e alla doppietta di Mercatante. Il derby catanzarese tra Caraffa e Prasar finisce 2-2, mentre lo scontro salvezza Siderno 1911-Seles termina a reti bianche.
I risultati
Sant'Onofrio-Città di Siderno 1-3
Caraffa-Prasar 2-2
Guardavalle-Stella Mileto 2-0
Nuova Ada-Palermiti 2-1
Pol. Spilinga-Locri NG 3-1
Real Montepaone-Laureana 2-0
Roccella-Bivongi 0-0
Sidenro 1911-Seles 0-0
La classifica
Real Montepaone 19
Roccella18
Città di Siderno 16
Guardavalle 16
Stella Mileto 15
Bivongi 14
Pol. Spilinga 12
Nuova Ada 11
Caraffa 10
Sant’Onofrio 10
Laureana 10
Prasar 6
Locri NG 6
Palermiti Gir. 6
Seles 5
Siderno 1911 1
Il prossimo turno
Bivongi-Caraffa
Città di Siderno-Nuova Ada
Laureana-Siderno 1911
Palermiti-Locri NG
Prasar-Guardavalle
Real Montepaone-Pol. Spilinga
Seles-Roccella
Stella Mileto-Sant'Onofrio