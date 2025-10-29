Un campionato di Prima Categoria (girone C) che ha ancora tanto da dire dopo l'archivio delle prime cinque giornate. Una classifica che, almeno nelle zone alte, sembra si stia delineando ma ogni giornata può portare a degli scossoni. Tra le squadre che hanno superato il periodo di assestamento c'è il Sant'Onofrio di mister Vincenzo Bruni.

Il bilancio del mister

Buone risposte da parte della compagine giallorossa che domenica è tornata con un punto dal campo del Nuova Ada, nel derby vibonese. Ecco innanzitutto le parole del già menzionato Bruni: «La squadra ha risposto bene, forse abbiamo sbagliato l'approccio nel primo tempo ma nel complesso devo dire che il Nuova Ada meritava la vittoria. Poi nella ripresa i miei ragazzi hanno dato tutto ciò che avevano e alla fine abbiamo portato a casa un ottimo punto».

Sei punti nelle prime cinque giornate, otto gol fatti e una posizione di classifica che al momento è fuori dalla zona calda. A tal proposito, ecco il bilancio del tecnico: «Siamo perfettamente in linea con quelli che sono gli obiettivi nostri stagionali, ovvero una salvezza tranquilla. Inoltre bisogna considerare che nelle prime cinque uscite abbiamo incontrato cinque squadre forti e attrezzate come Roccella, Caraffa, Guardavalle, Pol. Spilinga e appunto Nuova Ada. A parte quei quattro punti persi nelle prime due uscite, l'andamento è buono». Nel prossimo turno l'impegno interno contro il Locri NG per ritrovare la vittoria che manca da due giornate: «Alla sfida ci arriviamo convinti, come tutte le altre. Prima facciamo i punti per salvarci e meglio è. Il Locri NG si è rafforzato e sta dimostrando di essere una buona squadra, di conseguenza la affronteremo con le dovute cautele come fatto contro il Guardavalle».