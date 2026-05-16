Dopo la salvezza ottenuta nel campionato di Prima Categoria, il Sant'Onofrio sta già guardando al futuro e alla prossima stagione. A tal proposito la dirigenza giallorossa è già proiettata alla programmazione, con largo anticipo rispetto alle antagoniste.

Programmazione

Innanzitutto è già stata avviata la programmazione tecnica del Settore Giovanile e, il prossimo step, riguarda ora la pianificazione della Prima squadra. I numerosi Dirigenti, impegnati a seguire la prima squadra, si sono dichiarati più che soddisfatti per aver centrato tutti gli obiettivi prefissati a inizio stagione: il consolidamento societario, il mantenimento della categoria e, soprattutto, la valorizzazione degli atleti locali, in particolare gli Under presi direttamente dal proprio vivaio. Tali comportamenti hanno portato a una netta riduzione dei costi di gestione: solo l’impianto sportivo è risultato il costo maggiore affrontato dalla società, per l’uso dei campi da calcio dei comuni. A Sant’Onofrio i lavori sono ancora da concludere, sono in ritardo, ma a breve saranno completati e il manto in erba artificiale di ultima generazione sarà il fiore all’occhiello della prossima stagione. Dalla nuova stagione, finalmente, il campo sarà nel pieno utilizzo della Società e di tutta la comunità.

Squadra che vince non si cambia

Avanti, dunque, con lo stesso assetto societario che certamente sarà integrato da nuovi ingressi tra professionisti, imprenditori e giovani del posto, che daranno un ulteriore slancio alle attività e un sano contributo di idee ed esperienze. La prossima stagione sportiva andrà in continuità, basti pensare al già riconfermato tecnico Vincenzo Bruni.

Oltre a lui, la dirigenza ha anche riconfermato l'intera rosa dando auge a un noto detto: squadra che vince non si cambia. Ovviamente non si esclude la possibilità di ampliare l'organico con nuovi arrivi che dovranno però sposare il progetto sociale e accettare la valorizzazione dei giovani, in continuità con l’anno concluso. Gli eventuali innesti dovranno essere di qualità e di esperienza. In questo è già al direttore sportivo Mandarano, in concerto con il tecnico Bruni. Altra novità è la categoria Juniores che, la prossima stagione, parteciperà nuovamente al campionato regionale.

Il lavoro e, dunque, avviato: si programma e si lavora, in continuità, aggiungendo nuovi obiettivi, mantenendo la peculiarità della società, che vuole continuare a svolgere sia una funzione sociale che sportiva, provando sempre più ad aggregare le singole realtà locali.