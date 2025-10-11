Il tecnico dopo il primo successo stagionale: «L'approccio è stato uguale a quello della scorsa settimana. Ho un gruppo valido»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Arriva la prima vittoria stagionale per il Sant'Onofrio che, nella terza giornata del campionato di Prima Categoria, piega il Guardavalle per 3-1. Davanti ai propri tifosi, la compagine santonofrese dunque porta a casa il bottino pieno e lo fa anche in rimonta, dal momento che inizialmente gli ospiti erano passati in vantaggio con Capria. Nella ripresa però è stata tutta un'altra musica, con la formazione di mister Bruni che prima pareggia i conti con Trecozzi dopo dodici minuti e poi la ribalta, sei minuti più tardi, con Tamburro. Il tris è a firma di Petrolo.
Parla Bruni
Insomma, un successo che rilancia la formazione giallorossa ed è sicuramente soddisfatto lo stesso mister Bruni: «Abbiamo approcciato male nel primo tempo, e di fatti siamo andati sotto dopo un quarto d'ora, forse anche perché i ragazzi sentivano un po' di tensione. Nella ripresa però non c'è stata partita, con i ragazzi che hanno espresso il loro reale valore».
Totalmente riscattato il mezzo passo falso di settimana scorsa, in casa del Caraffa, quando il Sant'Onofrio si era fatto rimontare tre gol: «Forse non lo è sulla carta - continua il tecnico - ma per noi questa è la terza vittoria. Abbiamo avuto lo stesso approccio di settimana scorsa, con la differenza che contro il Caraffa ci sono state tre situazioni sfortunate e casuali. Sono tre punti importanti e che fanno morale, anche considerando il blasone che ha il Guardavalle».