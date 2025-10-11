Arriva la prima vittoria stagionale per il Sant'Onofrio che, nella terza giornata del campionato di Prima Categoria, piega il Guardavalle per 3-1. Davanti ai propri tifosi, la compagine santonofrese dunque porta a casa il bottino pieno e lo fa anche in rimonta, dal momento che inizialmente gli ospiti erano passati in vantaggio con Capria. Nella ripresa però è stata tutta un'altra musica, con la formazione di mister Bruni che prima pareggia i conti con Trecozzi dopo dodici minuti e poi la ribalta, sei minuti più tardi, con Tamburro. Il tris è a firma di Petrolo.

Parla Bruni

Insomma, un successo che rilancia la formazione giallorossa ed è sicuramente soddisfatto lo stesso mister Bruni: «Abbiamo approcciato male nel primo tempo, e di fatti siamo andati sotto dopo un quarto d'ora, forse anche perché i ragazzi sentivano un po' di tensione. Nella ripresa però non c'è stata partita, con i ragazzi che hanno espresso il loro reale valore».

Totalmente riscattato il mezzo passo falso di settimana scorsa, in casa del Caraffa, quando il Sant'Onofrio si era fatto rimontare tre gol: «Forse non lo è sulla carta - continua il tecnico - ma per noi questa è la terza vittoria. Abbiamo avuto lo stesso approccio di settimana scorsa, con la differenza che contro il Caraffa ci sono state tre situazioni sfortunate e casuali. Sono tre punti importanti e che fanno morale, anche considerando il blasone che ha il Guardavalle».