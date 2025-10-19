Si è disputata quasi tutta d'un fiato la quarta giornata del campionato di Prima Categoria (girone C). Le gare si sono svolte in gran parte di domenica, in contemporanea. La classifica ancora dice poco ma che accenna a un inizio di gerarchia. Ecco innanzitutto come sono andate le quattro vibonesi impegnate: Nuova Ada, Pol. Spilinga, Sant'Onofrio e Stella Mileto.

Scontro al vertice

Inutile dire che la partita di cartello era quella al vertice, tra le due capoliste Real Montepaone e Stella Mileto. Uno scontro che alla fine ha sorriso alla compagine di casa che fa quattro su quattro, rimane a punteggio pieno e si prende la vetta solitaria della classifica. Eppure inizia bene la partita dei biancorossi, che trovano il vantaggio al quarto d’ora con Simonetti. Alla mezz’ora Alassani trova il pari per i locali e poi, nella ripresa, i biancoverdi completano il sorpasso.

Le vibonesi

Per quel che riguarda le altre tre vibonesi, spiccava innanzitutto il derby tutto giallorosso tra Spilinga e Sant'Onofrio e che ha visto la prima vittoria stagionale della compagine spilingese. I padroni di casa, con un solo punto nelle prime tre uscite, trovano infatti il primo acuto in campionato e lo fanno davanti ai propri tifosi, imponendosi contro i "cugini" per 2-0. Partita che si sblocca dopo un quarto d’ora a causa della sfortunata autorete santonofrese di maragò. Nella ripresa Femia raddoppia e fissa il punteggio.

Cade rovinosamente invece il Nuova Ada sul campo del Guardavalle. Per la compagine delle preserre arriva dunque la prima sconfitta in stagione, al cospetto della controparte guardavallese che, dopo il KO in terra santonofrese, si rialza e fa la voce grossa. La formazione di mister Zungri, infatti, viene schiantata con un secco poker dalla compagine giallorossa che chiude il primo tempo già sul doppio vantaggio grazie alla firme di Panaja e Nesci. Nella ripresa ancora Nesci e poi Iorfida calano il poker.

Le altre gare

Di grande attesa era invece il derby tutto sidernese tra le due metà della città: Siderno 1911 e Città di Siderno. Match che sorride a questi ultimi che si impongono con un secco 0-3 grazie alle reti di Bottiglieri, Carabetta e Musolino e bianco/azzurri che salgono al secondo posto a quota nove punti, insieme alle già menzionate Stella Mileto e Guardavalle e al Bivongi. Proprio quest’ultimo sbanca il campo della Seles vincendo per 2-3 grazie alla doppietta di Minervino e al gol di Primerano

Continua invece il percorso del Roccella che vince ancora e, dopo il poker esterno in casa del Locri NG, concede il bis anche davanti ai propri tifosi piegando il Palermiti Girifalco con un pirotecnico 3-2. Man of the match Camara, autore di una doppietta mentre il tris è a opera di Albanese.

Proprio il già menzionato Locri NG non riesce a ingranare e rimane relegato a quota zero punti uscendo sconfitto in casa del Caraffa per 3-1: per i locali doppietta di Masciari e rete di Passafaro. ù

Primi tre punti stagionali per il Laureana che lascia lo zero in classifica. Dopo il pirotecnico 4-3 subito in casa della Stella Mileto, la compagine di mister Cambrea batte il Prasar e trova il primo sorriso: apre le danze Ferraro dopo dieci minuti ma Tarzia pareggia i conti. Alla mezz’ora della ripresa Cannitello regala il successo.

I risultati

Caraffa-Locri NG 3-1

Guardavalle-Nuova Ada 4-0

Laureana-Prasar 2-1

Pol. Spilinga-Sant'Onofrio 2-0

Real Montepaone-Stella Mileto 3-1

Roccella-Palermiti Gir. 3-2

Seles-Bivongi 2-3

Siderno 1911-Città di Siderno 0-3

La classifica

Real Montepaone 12

Città di Siderno 9

Guardavalle 9

Bivongi 9

Stella Mileto 9

Roccella 8

Palermiti Gir. 6

Sant’Onofrio 5

Caraffa 5

Nuova Ada 5

Pol. Spilinga 4

Laureana 3

Prasar 2

Seles 1

Locri NG 0

Siderno 1911 0

Prossimo turno