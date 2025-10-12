Un primo assaggio è stato dato, in attesa che il campionato di Prima Categoria entri davvero nel vivo. Nel week end appena trascorso si è disputata la quarta giornata del girone C, quello cioè riguardante le compagini vibonesi e con un bilancio nel complesso positivo: due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

Gli anticipi

Tre gli anticipi che si sono giocati sabato, e in due di essi scendevano in campo altrettante vibonesi. Rimanda ancora innanzitutto la prima vittoria stagionale il Pol. Spilinga che torna da Bivongi con un nulla di fatto. La compagine giallorossa, infatti, cede per 2-1 in terra bivongrse: primo tempo chiuso sul parziale di 1-0 con il gol locale di Aiello. Nella ripresa i padroni di casa raddoppiano a causa di una sfortunata autorete degli ospiti e con gli stessi che, pochi minuti più tardi, accorciano le distanze con Maluccio ma non basta.

Prima vittoria stagionale invece per il Sant’Onofrio che dopo i due pareggi nelle prime due giornate, batte in rimonta il Guardavalle per 3-1. Nel match tutto intriso di giallorosso, il Guardavalle passa inizialmente in vantaggio grazie alla rete di Capria al quarto d’ora andando così negli spogliatoi. Nella ripresa però i giallorossi ribaltano tutto: prima pareggiano i conti con Trecozzi, poi completano il sorpasso con Tamburro e infine calano il tris con Petrolo. Prima del match, era scontro al vertice tra Città di Siderno e Real Montepaone, con la sfida che sorride a questi ultimi. La compagine biancoverde, infatti, torna dalla trasferta reggina con il bottino pieno imponendosi di rimonta e annullando l’iniiale gol (dopo due minuti) di Cecere: partita che finisce 1-3.

Le gare della domenica

Terza vittoria consecutiva per la Stella Mileto che, davanti ai propri tifosi, batte il Laureana dopo una partita pazza e nella quale è successo di tutto. Di 4-3 il risultato finale in un continuo susseguirsi di emozioni: vantaggio locale con Spina D. Nella ripresa pareggio ospite con Ferraro ma Massara riporta avanti i biancorossi. Il tris è siglato ancora una volta da Spina D., mentre il Laureana agguanta il clamoroso pareggio con Corigliano e Cannitello. Il definitivo 4-3 è a opera di Egidio Simonetti. Stella Mileto prima in classifica insieme al Real Montepaone. Pari a reti bianche invece per il Nuova Ada che, tra le mura amiche, non riesce a sfondare contro il Caraffa che tiene lo 0-0.

Quanto alle altre sfide, pesante poker del Roccella in casa del Locri NG: vantaggio dopo sessanta secondi con Albanese e poi, nella ripresa, la doppietta di Camara e la rete di Paredes Sorride il Palermiti Girifalco che si impone per 3-0 sul Siderno 1911 con le reti di Riey, Espedito e Marinaro. Termina 1-1 il confronto tra Prasar e Seles, con i padroni di casa in gol con Scalzo.

I risultati

Bivongi-Pol. Spilinga 2-1

Città di Siderno-Real Montepaone 1-3

Sant'Onofrio-Guardavalle 3-1

Locri NG-Roccella 0-4

Nuova Ada-Caraffa 0-0

Palermiti Gir.-Siderno 1911 3-0

Prasar-Seles 1-1

Stella Mileto-Laureana 4-3

La classifica

Real Montepaone 9

Stella Mileto 9

Città di Siderno 6

Guardavalle 6

Bibongi 6

Palermiti Girifalco 6

Roccella 5

Nuova Ada 5

Sant’Onofrio 5

Caraffa 2

Prasar 2

Pol. Spilinga 1

Seles 1

Laureana 0

Locri NG 0

Siderno 1911 0

Il prossimo turno

Caraffa-Locri NG

Guardavalle-Nuova Ada

Laureana-Prasar

Pol. Spilinga-Sant'Onofrio

Real Montepaone-Stella Mileto

Roccella-Palermiti Gir.

Seles-Bivongi

Siderno 1911-Città di Siderno