In archivio anche il decimo turno del campionato di Prima Categoria che ha rimescolato nuovamente le carte, soprattutto in ottica play off. Il girone C è anche quello inerente le quattro vibonesi coinvolte, ecco dunque il bilancio generale.

L’anticipo

Si parte con l'anticipo del sabato che ha visto il Sant'Onofrio ospitare il Prasar. Alla fine i giallorossi ritrovano la vittoria dopo due sconfitte consecutive, imponendosi per 2-1 sugli avversari ma quanta fatica. Match infatti sempre sul filo dell’equilibrio: dopo soli nove minuti Defina la sblocca in favore dei padroni di casa ma, sessanta secondi più tardi, arriva il pareggio ospite. Quando l’inerzia faceva pensare a una divisione della posta in palio, Sokona a due minuti dal termine regala i tre punti ai vibonesi.

Le gare della domenica

Mantiene saldamente la testa della classifica il Real Montepaone, alla sua terza vittoria di fila. I gialloverdi battono a domicilio infatti il fanalino di coda Siderno 1911 senza particolare fatica e con un deciso 0-3 esterno. Tiene il passo il Roccella che torna a vincere dopo due 0-0 di fila. La compagine roccellese schianta il Laureana con un perentorio 5-0: in gran forma Camara, autore di una tripletta. Arrotondano le reti di Paredes e Barreto. Grazie a questo successo la compagine roccellese si mantiene a tre lunghezze di distanza dalla vetta. Insieme al Roccella, però non molla di un centimetro neanche il Guardavalle che, nella sfida play off contro il Bivongi, ha la meglio vincendo per 3-0 e rimanendo accostato al Roccella.

Il pomeriggio, però, era anche caratterizzato dal derby vibonese tra Nuova Ada e Stella Mileto. Derby che ha sorriso ai biancorossi, alla seconda vittoria di fila, vittoriosi per 0-2 grazie ala doppietta di Davide Spina. Archivia subito la sconfitta interna il Città di Siderno, ritrovando i tre punti contro il Locri NG e rientrando nella zona play off. I bianco/azzurri si impongono per 0-2 grazie alle reti, tutte nella ripresa, di cecere e Khoris. Sorride la Pol. Spilinga che, davanti ai propri tifosi, batte il Palermiti Gir. Con un secco 3-0: a timbrare il successo sono Femia, Mercatante e Maluccio F.. Chiude il programma Caraffa-Seles, con i padroni di casa che vedevano l'esordio in panchina di mister Patti. Locali vittoriosi per 4-1.

I risultati

Sant'Onofrio-Prasar 2-1

Caraffa-Seles 4-1

Guardavalle-Bivongi 3-0

Locri NG-Città di Siderno 0-2

Nuova Ada-Stella Mileto 0-2

Pol. Spilinga-Palermiti Gir. 3-0

Roccella-Laureana 5-0

Siderno 1911-Real Montepaone 0-3

La classifica

Real Montepaone 25

Roccella 22

Guardavalle 22

Stella Mileto 21

Città di Siderno 19

Bivongi 17

Pol. Spilinga 15

Nuova ada 14

Caraffa 13

Sant’Onofrio 13

Laureana 13

Palermiti Gir. 9

Prasar 6

Locri NG 6

Seles 6

Siderno 1911 1

Il prossimo turno

Bivongi-Sant'Onofrio

Città di Siderno-Palermiti Gir.

Stella Mileto Locri NG

Laureana-Caraffa

Prasar-Nuova Ada

Real Montepaone-Roccella

Seles-Guardavalle

Siderno 1911-Pol. Spilinga