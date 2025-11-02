Un'altra settimana all'insegna del campionato di Prima Categoria (girone C) che nel week end appena trascorso ha visto consumarsi anche la sesta giornata. A tinte chiaro/scure il bilancio delle quattro vibonesi: Sp. Polistena, Nuova Ada, Sant'Onofrio e Stella Mileto. Ecco come è andata.

Gli anticipi

Due gli anticipi del sabato e in uno era protagonista una vibonese: Sant’Onofrio-Locri Ng e Caraffa-Città di Siderno. Allunga a tre le giornate senza vittoria la formazione santonofrese che, davanti ai propri tifosi, viene ripresa al fotofinish dalla compagine locridea. Succede tutto nei dieci minuti finali con Maragò che prima porta in vantaggio i suoi e poi, in pieno recupero, Puro sigla quello che sarà il definitivo 1-1. pari anche nell’altro anticipo, seppur a reti bianche. Finisce 0-0 tra Caraffa e Città di Siderno. Continua la convalescenza di questi ultimi, con un solo successo nelle ultime quattro uscite, ma che rimangono comunque in orbita play off.

Le altre sfide

La notizia di giornata, innanzitutto, è sicuramente il rallentamento del Real Montepaone che viene bloccato in casa per 0-0 dal Bivongi e non è più a punteggio pieno. Buona prestazione degli ospiti che imbrigliano i padroni di casa. Gialloverdi sempre prima a quota sedici punti, ma con il Roccella adesso a sole due lunghezze.

La compagine roccellese prosegue il suo ottimo momento di forma e vince il big match di alta classifica contro la Stella Mileto, scavalcandola in classifica e prendendosi la seconda piazza. Secco 3-0 in favore dei padroni di casa con le reti di Galati, Paredes e Fotia. Quarta vittoria consecutiva e ben tredici gol fatti nelle ultime quattro uscite. Terza vittoria casalinga di fila per il Guardavalle che batte il Palermiti Girifalco per 3-1 e sale al terzo posto, alimentando così gli obiettivi di una risalita immediata: in gol per i giallorossi Iorfida, Wilson e Capria. Riey per la rete ospite. Sta trovando sempre più la quadra il Laureana che infila la sua terza vittoria consecutiva battendo la Seles e uscendo dalla zona pericolosa di classifica. Secco 3-0 per gli uomini di mister Cambrea che si impongono grazie alle firme di Ferraro, Laria e Cannitello. Finisce in parità invece il derby vibonese tra Pol. Spilinga e Nuova Ada. Dopo l’antipasto in Coppa Calabria, le due compagini tornano a sfidarsi ma stavolta a vincere è l’equilibrio. Si decide interamente di rigore la sfida: prima trasforma Soriano per gli ospiti, poi Maluccio per i locali. Il programma si chiude con la vittoria esterna del Prasar, in casa del fanalino di coda Siderno 1911 che rimane a quota zero punti. Il match finisce 0-3 con reti di paparazzo, Toto e Strangis.

I risultati

Pol. Spilinga-Nuova Ada 1-1

Sant'Onofrio-Locri NG 1-1

Caraffa-Città di Siderno 0-0

Guardavalle-Palermiti Gir. 3-1

Laureana-Seles 3-0

Real Montepaone-Bivongi 0-0

Roccella-Stella Mileto 3-0

Siderno 1911-Prasar 0-3

La classifica

Real Montepaone 16

Roccella 14

Guardavalle 13

Stella Mileto 12

Città di Siderno 10

Bivongi 10

Caraffa 9

Laureana 9

Po. Spilinga 8

Sant’Onofrio 7

Nuova Ada 7

Palermiti Gir. 6

Prasar 5

Locri NG 5

Seles 1

Siderno 1911 0

Il prossimo turno

Bivongi-Siderno 1911

Città di Siderno-Guardavalle

Laureana-Pol. Spilinga

Locri NG-Nuova Ada

Palermiti Gir.-Sant'Onofrio

Prasar-Roccella

Seles-Real Montepaone

Stella Mileto-Caraffa