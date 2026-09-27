Subito derby al debutto tra Tropea e Stella Mileto. Nuova Ada e San Costantino giocano in casa, riposa l'Asd Mileto

Fino a poco tempo fa era solo un'attesa fatta di pronostici e curiosità per ciò che avrebbe potuto essere. Ora, però, il campionato di Prima Categoria (girone C) si lascia alle spalle la preparazione estiva ed è pronto a prendersi di diritto le luci dei riflettori. Questo weekend scatta ufficialmente la caccia ai punti pesanti: trenta giornate di passione, rivalità e grandi aspettative.

Il girone C parla forte la lingua del territorio vibonese, schierando ai nastri di partenza ben sei compagini sulle quindici totali: Tropea, Stella Mileto, Asd Mileto, San Costantino, Nuova Ada e Sant'Onofrio. Un blocco solido pronto a dare battaglia su ogni campo.

Sabato di fuoco: è già derby Tropea-Stella Mileto

Il sipario si alza sabato con due anticipi di alto livello e la prima grande sfida tutta provinciale. Gli occhi saranno puntati sul derby tra Tropea e Stella Mileto. Da una parte ci sono i padroni di casa del Tropea, neopromossi, trascinati dall'entusiasmo della categoria conquistata e dalla voglia di stupire fin da subito. Dall'altra risponde la Stella Mileto, realtà ormai consolidata della categoria, a caccia di quel definitivo salto di qualità che negli ultimi anni è sempre sfuggito per un soffio.

Domenica di esordi: tra big match casalinghi e incognite

Il programma domenicale vedrà scendere in campo le altre tre rappresentanti del territorio. Debutto casalingo di lusso per la Nuova Ada: la formazione delle preserre ospiterà la temibile Promosport, compagine di rientro nel girone C e accreditata tra le favorite del torneo.

Attenzioni puntate anche sul San Costantino, indicato da molti come possibile mina vagante dei piani alti della classifica. La formazione giallorossa guidata da mister Romano battezzerà il proprio campionato tra le mura amiche contro il Prasar, con l'obiettivo di conquistare subito i primi tre punti.

Inizia invece lontano da casa la stagione del Sant'Onofrio, impegnato sul campo del Caraffa. Il club santonofrese si presenta ai nastri di partenza profondamente rinnovato nell'organico rispetto alla passata stagione, elemento che genera forte curiosità attorno al potenziale della squadra. Guarderà invece la prima giornata da spettatrice la neopromossa Asd Mileto, che osserverà il turno di riposo settimanale previsto dal calendario.

Le partite

Real Montepaone-Sersalese

Tropea-Stella Mileto

Caraffa-Sant'Onofrio

Nuova Ada-Promosport

Girifalco-Bivongi

San Costantino-Prasar

Seles-Guardavalle

Riposa: Asd Mileto