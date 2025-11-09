Una piccola cerchia sempre più visibile si sta formando in zona play-off e offre un’idea più chiara, seppur ancora acerba, di quelle che potrebbero essere le gerarchie di vertice. In archivio anche il settimo turno del campionato di Prima Categoria e, nello specifico, il girone C che riguarda le compagini vibonesi, le quali in questo turno non sorridono pienamente.

Gli anticipi

Il turno di campionato inizia con i due consueti anticipi del sabato, che non riguardano però nessuna squadra vibonese, ma si chiudono con due vittorie schiaccianti per le compagini di casa. Torna alla vittoria innanzitutto il Bivongi, dopo due giornate, e lo fa in maniera dirompente contro il Siderno 1911. I padroni di casa si impongono infatti per 4-1 in una gara mai in discussione, chiusa dalla doppietta di Minervino (che sbaglia anche un calcio di rigore) e dalle reti di Martinez e Sanchez. L’unica rete ospite porta la firma di Stefano.

Stesso punteggio e stessa inerzia anche nell’altra gara, dal sentore di play-off, tra Città di Siderno e Guardavalle. A sorridere sono infatti i locali, che calano il poker e agguantano in classifica proprio i giallorossi. Vantaggio locale con Carabetta e pareggio ospite con Carastoian, ma poi sale in cattedra Cecere, che sigla una tripletta e porta a casa il pallone.

Le gare della domenica

Tutte in campo domenica pomeriggio le altre, con la capolista Real Montepaone che cade per la prima volta in stagione, anche inaspettatamente. La compagine gialloverde viene battuta dalla Seles per 3-2 e perde la vetta della classifica in favore del Roccella. Proprio quest’ultimo, infatti, ne approfitta vincendo in casa del Prasar per 1-2: alla mezz’ora del primo tempo apre le danze Paredes ma i padroni di casa ristabiliscono gli equilibri dopo soli due minuti con Paparazzo. Il gol che libera l’urlo di gioia arriva in pieno recupero con Lopez.

Bella prestazione della Stella Mileto che si rialza dalla sconfitta di Roccella. I biancorossi, infatti, festeggiano davanti al proprio pubblico dopo aver battuto il Caraffa per 3-2 e con i fratelli Spina in evidenza (gol di Davide e doppietta di Matteo) e si prendono il terzo posto in classifica.

Tanta intensità tra Laureana e Pol. Spilinga, in un match che alla fine premia l’equilibrio: dopo i novant minuti il tabellino recita 1-1 con la rete locale, a fine primo tempo, di Cannitello, e quella spilingese al quarto d’ora della ripresa di Fabio Maluccio. Ritrova la vittoria dopo tre turni il Sant'Onofrio che sbanca il campo del Palermiti Girifalco e lo fa in maniera eclatante: dirompete 0-4 in favore dei giallorossi guidati da un eterno Tamburro (doppietta) e dalle reti di Malfitano e Petrolo.

Continua a balbettare il Nuova Ada, senza successi da ben sei giornate. La formazione di mister Zungri, infatti, torna comunque dalla tana del Locri NG con un buon pari: 1-1 il risultato finale, maturato interamente nel primo tempo, con Varano che risponde all’iniziale vantaggio locale di Ventimiglia su calcio di rigore.

I risultati

Bivongi-Siderno 1911 4-1

Città di Siderno-Guardavalle 4-1

Laureana-Pol. Spilinga 1-1

Locri NG-Nuova Ada 1-1

Palermiti Gir.-Sant'Onofrio 0-4

Prasar-Roccella 1-2

Seles-Real Montepaone 3-2

Stella Mileto-Caraffa 3-2

La classifica

Roccella 17

Real Montepaone 16

Stella Mileto 15

Città di Siderno 13

Guardavalle 13

Bivongi 13

Sant’Onofrio 10

Laureana 10

Caraffa 9

Pol. Spilinga 9

Nuova Ada 8

Prasar 6

Locri NG 6

Palermiti Gir. 6

Seles 4

Siderno 1911 0

Il prossimo turno

Sant'Onofrio-Città di Sidenro

Caraffa-Prasar

Guardavalle-Stella Mileto

Nuova Ada-Palermiti Gir.

Spilinga-Locri NG

Real Montepaone-Laureana

Roccella-Bivongi

Siderno 1911-Seles