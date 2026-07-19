Il Nuova Ada apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia. Con l'entusiasmo delle grandi occasioni e una forte dose di fiducia per il futuro, il club rossoblù ha inaugurato il suo nuovo percorso societario, gettando le basi per affrontare al meglio il prossimo campionato di Prima Categoria.

La svolta parte dai vertici dirigenziali

Annunciati i nuovi quadri per la stagione alle porte, la società ha affidato la massima carica a Domenico Scarmozzino, che assume il ruolo di Presidente. Ad affiancarlo in questa nuova avventura ci sarà Bruno Cosentini, presentato ufficialmente come nuovo Vicepresidente del club. Una sinergia, quella tra Scarmozzino e Cosentini, scelta per dare stabilità e nuove ambizioni all'ambiente rossoblù.



L'entusiasmo della dirigenza

La presentazione dei nuovi vertici ha subito riacceso la piazza e la stessa società non ha nascosto la propria soddisfazione per questa importante transizione: «La loro esperienza, unita alla passione di tutta la società, rappresenta un’importante opportunità per continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi, sempre con lo sguardo rivolto ai valori dello sport, dell’amicizia e dell’appartenenza al nostro territorio».

Con l'organigramma societario ormai definito, per il Nuova Ada è tempo di concentrarsi sul campo e sulla programmazione tecnica per farsi trovare pronti ai nastri di partenza del campionato.