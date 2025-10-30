Tra le note liete del campionato di Prima Categoria c'è sicuramente la Stella Mileto. Dopo cinque giornate disputate, la compagine biancorossa è infatti al secondo posto in classifica con quattro vittorie e una sola sconfitta, quella contro la capolista Real Montepaone che al momento viaggia a punteggio pieno. Gol, spettacolo e prestazioni per la formazione di mister Saverio Vangeli che vanta anche il miglior attacco del torneo con ben quattordici esultanze.

Il bilancio di Vangeli

Insomma, la compagine vibonese si prende il ruolo di pericolosa outsider in questo campionato. Di questo avvio ne ha parlato il già menzionato mister Vangeli: «Domenica scorsa siamo tornati alla vittoria dopo la caduta di Montepaone, ma ai ragazzi avevo chiesto proprio questo, ovvero di dimostrare realmente la squadra che siamo. Contro il Siderno 1911 i ragazzi hanno dato il massimo e durante la settimana si concentrano per ottenere il più alto risultato.

Dispiace per la sconfitta di Montepaone, ma mi preme sottolineare la grossa prestazione fatta dai ragazzi nonostante un paio di assenze pesanti, e sotto questo aspetto mi ritengo davvero fortunato».

Un altro segnale delle ambizioni del club arriva dal mercato, con i ritorni di Sette e Loiacono (quest'ultimo in gol al debutto domenica scorsa): «Sono due giocatori che erano già stati con noi nelle stagioni precedenti, adesso sono ritornati anche perché si trovano bene come ambiente. Sono sicuro che entrambi ci daranno una grossa mano, ma dobbiamo rimanere sempre con i piedi per terra e cercare di mantenere questa posizione fino al giro di boa di dicembre».

Big match in vista

All'orizzonte, per i biancorossi, c'è però un esame importante dal momento che saranno di scena sul campo del Roccella attualmente secondo e a una sola lunghezza dai vibonesi: «Il Roccella ci ha sorpreso, ma sapevamo che col passare delle settimane si sarebbe messo nelle prime posizioni, anche perché è allenato da un mister come Galati che di certo non è l'ultimo arrivato e guida una squadra con le idee chiare. Dal canto nostro, faremo il possibile per cercare di ottenere il massimo anche perché, se vogliamo disputare il campionato che abbiamo in mente, dobbiamo giocare dappertutto per cercare di portare a casa i tre punti».