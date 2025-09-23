Tre partite in casa e una in trasferta: è questo il resoconto dell'intelligenza artificiale dei computer della Lnd Calabria che ha portato, nella giornata di lunedì, alla stesura dei calendari per quel che riguarda il campionato di Prima Categoria (girone C). Per la provincia vibonese, le protagoniste dell'imminente stagione saranno Nuova Ada, Pol. Spilinga, Stella Mileto e Sant'Onofrio e per una stagione che partirà il prossimo 28 settembre.

Il calendario delle vibonesi

L'unica a iniziare la sua stagione in trasferta è dunque la Pol. Spilinga. Il club neopromosso, infatti, farà visita al Prasar di mister Carmine Fioretti che lo scorso anno ha raggiunto la salvezza tramite i play out. Spilingesi ancora in rodaggio ma con segnali positivi, come dimostrato domenica scorsa nel ritorno dei sedicesimi di Coppa Calabria sfiorando la rimonta (e il conseguente passaggio del turno) nel derby contro il Nuova Ada.

Proprio il Nuova Ada, altra neopromossa, bagnerà il suo storico esordio in campionato davanti ai propri tifosi contro il Siderno 1911. Nonostante l'etichetta di matricola, la compagine delle preserre non ha mai nascosto obiettivi importanti e, sotto questo aspetto, l'organico è di indiscusso livello. Partenza tra le mura amiche anche per la Stella Mileto che ospiterà il Bivongi in un match che già lo scorso anno ha dato dimostrazioni importanti, soprattutto considerando il percorso delle due squadre. Presto ancora per dire quali siano le ambizioni delle due compagini, ciò non toglie però il fatto che la partita promette bene.

La quarta vibonese in campo sarà il Sant'Onofrio che attenderà il Roccella. Completamente rinnovata la squadra giallorossa, con la nuova guida tecnica riconosciuta in Vincenzo Bruni. Il tasso di competitività però è rimasto pressoché invariato dal momento che le importanti cessioni sono state colmate con arrivi di altrettanto spessore.

Tutti i derby

Il primo derby vibonese arriverà alla quarta giornata con Spilinga-Sant'Onofrio, e con quest'ultimo che affronterà un altro derby nella giornata seguente stavolta contro il Nuova Ada. Si proseguirà alla sesta giornata con Spilinga-Nuova Ada mentre, al nono turno, ad affrontarsi saranno Stella Mileto e Sant'Onofrio. La compagine miletese, inoltre, nel turno successivo sarà di scena sul campo del Nuova Ada.