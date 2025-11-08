Buon punto per l'Asd Pizzo che, davanti al proprio pubblico allo stadio Marzano di Vibo Marina e in occasione della nona giornata del campionato di Promozione B, ha imposto al Val Gallico lo 0-0. Un risultato a occhiali che va certamente più bene ai vibonesi che alla compagine gallicese e che infonde, nella squadra di mister Diego Surace, ulteriore autostima.

La partita

Dopo il periodo di assestamento, sta trovando sempre di più la quadra la compagine napitina che, contro una squadra costruita per vincere il campionato, si è resa più volte pericolosa nonostante alcune assenze importanti come Beltritti e Zagari e con un Alessio Macrì a mezzo servizio e neanche titolare.

Dopo un primo tempo sostanzialmente di studio, la formazione di casa prende le misure al Val Gallico che non riesce mai a rendersi veramente pericoloso, se non con delle conclusioni dalla distanza che non impensieriscono il portiere Piccolo. Nel complesso, però, nessuna delle due squadre ha prevalso sull'altra e di conseguenza il pari è il risultato più giusto. Un po' di rammarico però il Pizzo se lo porta dietro, soprattutto se si pensa alle clamorose occasioni maturate dai piedi di Antonio La Torre. Alla fine finisce a reti inviolate e con il bicchiere mezzo pieno che lo vede la squadra di casa.

Il tabellino

PIZZO: Piccolo; Scuticchio, Macrì G., Comito, Berlingeri; Nievas (45' st Amante), Filardo, La Torre A.; Tripodi (18' st Macrì A.), Gonzalez (35' st Da Dalt), La Torre M. (29' st Giurlanda). A disp.: Zinnà, Pannia, Mandrea, Virgara, De Filippis. All. Surace

VAL GALLICO: Pratticò; Lavilla (32' st Saccà), Bran, Iacono, Serico; Gioia (11' st Verduci), Morabito, Melissari; Arenas, Catalano (11' st Paulino), Puntoriere. A disp.: Surace, Robaina, Iannello, Melchionna, Costantino, Pennestrì. All. Di Maria.

ARBITRO: Antonio Ciotola di Taurianova (assistenti Alessia Ruberto e Giuseppe Crosta entrambi di Lamezia Terme)

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Comito (P), Macrì G. (P), Gioia (VG), Arenas (VG), Verduci (VG)