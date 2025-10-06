La formazione neroverde impatta 1-1, davanti ai propri tifosi, contro la Pro Pellaro: «Stiamo facendo il nostro percorso e possiamo migliorare»

Pareggio e rammarico per il Capo Vaticano che, davanti ai propri tifosi, impatta 1-1 contro la Pro Pellaro dell'ex direttore sportivo Enzo Verduci, in occasione della quarta giornata del campionato di Promozione (girone B). Eppure la compagine ricadese l'aveva impostata bene, andando anche in vantaggio dopo un quarto d'ora, grazie alla rete di Pipicella. In seguito la gestione sembrava proprio in favore dei neroverdi ma, in pieno recupero, la doccia fredda a opera di Mesenguez materializza la beffa per i vibonesi.

Parla Marturano

Ecco le parole, nel post gara e ai nostri microfoni ufficiali, del tecnico del Capo Vaticano, Michele Marturano: «Aver subito un pareggio, per di più viziato da quella che a mio avviso è un’autorete, lascia un po’ di rammarico, ma tutto sommato c’è da dire che ci può stare, perché la Pro Pellaro è una buonissima squadra e il pari, nel complesso, penso sia giusto».

Il Capo Vaticano muove così la sua classifica, in un avvio di stagione alquanto positivo, in barba allo scetticismo estivo: «Noi stiamo facendo il nostro percorso – continua Marturano – siamo partiti un po’ in ritardo, ma sappiamo che c’è ancora tantissimo da lavorare e che possiamo dare anche di più. Faremo del nostro meglio».

Per la compagine ricadese, all’orizzonte c’è il derby contro il Pizzo.