C'è ancora tanto da scalare, ma intanto il Capo Vaticano il suo piccolo lo sta facendo. I neroverdi ritrovano una vittoria che mancava da quattro giornate e, in occasione dell'ottava giornata del campionato di Promozione B, piegano la resistenza del fanalino di coda Melito per 1-0 grazie alla decisiva rete di Sagnà. La formazione ricadese sale a quota undici punti ed esce dalla zona calda di classifica.

Tre punti importanti

Tre punti fondamentali dunque per risalire la china e che testimoniano la crescita della squadra, come si intuisce nella parole del tecnico Michele Marturano: «Partita nettamente di marca neroverde dal momento che abbiamo cercato di fare la partita sin dal primo momento. Ci aspettavamo una squadra chiusa e di conseguenza non era facile trovare gli spazi giusti, ma ci siamo resi pericolosi in almeno un paio di occasioni. Bravo il lor portiere a salvare su Mastrangelo e Penno. a inizio ripresa abbiamo trovato il vantaggio su tiro di Scalzone e con Sagnà lesto a ribadire in rete su respinta».

Segnali positivi dunque: «Le prestazioni non sono mai mancate, ciò che ci è mancato sono i punti. Quanto al resto, continuiamo il nostro percorso di crescita sapendo che c'è da lavorare tanto perché il campionato è difficilissimo e ogni partita dobbiamo affrontarla con il coltello tra i denti».