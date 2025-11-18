Si è messo dieci giornate alle spalle il campionato di Promozione B, uno dei più difficili dell'ultimo decennio se si considera l'attuale forza delle squadre nel girone. Questo, però, è anche il raggruppamento che racchiude le due vibonesi Pizzo e Capo Vaticano che, seppur con qualche difficoltà iniziale, stanno cercando di risalire la china. A tal proposito però ecco un breve bilancio sulle due compagini, soprattutto per quel che riguarda i gol fatti e subiti.

Il trend delle vibonesi

Un bilancio quasi opposto di potrebbe dire, soprattutto se si suddividono i gol fatti e subiti sia in casa che in trasferta. Quanto al Capo Vaticano, si tratta del suo terzo anno consecutivo in questa categoria, anche se questo è particolare dal momento che la squadra è tutta nuova e dunque in cerca di un equilibrio stabile. Sulla linea di quanto detto prima, però, per i neroverdi salta all'occhio innanzitutto la scarsa vena realizzativa davanti al proprio pubblico con soli due gol fatti (1-1 alla quarta giornata contro la Pro Pellaro e 1-0 all'ottavo turno contro il Melito). Delle otto reti complessive fatte, la compagine ricadese ne conta infatti sei lontano dallo stadio San Giovanni Bosco. Insomma, tra le cose da migliorare per il nuovo tecnico Mangiapane c'è senz'altro la vena realizzativa casalinga.

Ha patito l'iniziale approccio alla categoria il Pizzo, dove mancava da oltre sessant'anni. La compagine napitina deve ancora assestarsi e uscire da una classifica attualmente pericolosa. Rimanendo sulla scia di quanto detto per il club ricadese, la formazione di mister Surace ha distribuito finora equamente i dodici gol fatti, dal momento che ne conta sei in casa e altrettanti fuori. Quello che salta all'occhio, infatti, non è tanto questo quanto le reti concesse. Buono innanzitutto il trend interno con tre gol incassati (0-1 alla prima giornata contro il San NicolaChiaravalle Soverato e 0-2 alla terza giornata contro la Bovalinese). Da quel momento tre clean sheets interni consecutivi (Pizzo-Capo Vaticano 0-0, Pizzo-Africo 6-0, Pizzo-Val Gallico 0-0) in attesa dello scontro casalingo contro l'Atletico Maida di domenica. Da migliorare però l'andamento esterno, con i napitini che hanno concesso undici reti, anche se quattro sono arrivati domenica nella trasferta di Ardore.