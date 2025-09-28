Solo un piccolo intoppo di percorso quello della scorsa settimana per il Capo Vaticano. Il club neroverde, infatti, riscatta subito la sconfitta casalinga contro il Taurianova battendo in trasferta il Bianco, nella terza giornata del campionato di Promozione (girone B). Partita ostica, ma alla fine portata a casa dal club ricadese grazie ai gol nella ripresa di Beceiro e Penno, che valgono 6 punti in classifica.

Seconda vittoria esterna

Nel post gara si è espresso, in esclusiva ai nostri microfoni, il tecnico Michele Marturano: «Una partita affrontata da noi nel migliore dei modi poiché fin da subito abbiamo macinato gioco e più volte abbiamo fallito l'occasione del vantaggio, anche se c'è da dire che in un paio di interventi è stato bravo il portiere di casa su Beceiro e Pipicella. Nella ripresa siamo partiti forte e, di fatti, abbiamo trovato prima il vantaggio con lo stesso Beceiro e poi il raddoppio, alla mezz'ora, con Penno».

Seconda vittoria in campionato dunque, ed entrambe maturate in trasferta che negli anni passati era stato l'ostacolo più grande dei ricadesi: «Stiamo crescendo di volta in volta - continua il tecnico - a prescindere da casa o trasferta. Certo, vincere fuori denota carattere ma dobbiamo iniziare a vincere anche in casa già da domenica prossima contro la Pro Pellaro. Sono comunque tre punti importanti che fanno morale e che ci permettono di lavorare col sorriso in vista della settimana». Tra le note positive per la formazione neroverde, l’esordio stagionale del giovanissimo classe 2009 Miriello, giovane dalle belle speranze.