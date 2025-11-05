L'annuncio della società è arrivato nella mattinata odierna. Il ds Maglia si sta già muovendo per trovare il successo, con favorito il tecnico che ha già allenato la compagine neroverde qualche stagione fa

Undici punti in otto partite e quarta miglior difesa del campionato di Promozione B. Il Capo Vaticano sembra andare discretamente e soprattutto in linea con le aspettative, dal momento che viaggia sopra la superficie della zona play out. Eppure non sembra essere bastato tutto questo a mister Michele Marturano, che ha anche vinto l'ultima partita contro il fanalino di coda Melito, per continuare la sua avventura in neroverde.

L'esonero

Arrivato nella mattinata infatti l'esonero del tecnico da parte della società. Uno scossone a tratti improvviso, se si pensa all'andamento. Nel frattempo però il direttore sportivo Maglia si sarebbe già mosso nel cercare il successore di Marturano, e ci sono già dei nomi papabili. In pole, infatti, ci sarebbe Benedetto Mangiapane che ha già allenato la compagine ricadese qualche stagione fa, nel campionato di Prima Categoria e quando come direttore sportivo c'era proprio Fabrizio Maglia. La scelta dunque potrebbe ricadere su di lui, ma con Giuseppe Barbieri sempre sullo sfondo per questo un'opzione valida. In ogni caso la decisione dovrà arrivare nelle prossime ore, anche perché c'è da preparare il prossimo impegno casalingo contro il San Nicola Chiaravalle Soverato.