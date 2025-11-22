Torna finalmente alla vittoria l'Asd Pizzo che allo stadio Marzano, davanti al proprio pubblico, batte 4-1 l'Atletico Maida e galleggia momentaneamente sopra la zona play off. I tre punti erano fondamentali innanzitutto per riacquisire slancio per la risalita in classifica.

La partita

La posta in palio era delicata anche in considerazione dell'avversario, dal momento che di fronte c'era l'Atletico Maida di mister Giuseppe Saladino che sta anch'esso annaspando nelle zone basse. alla fine dunque a festeggiare sono i ragazzi di mister Diego Surace che si impongono con un secco 4-1.

La voglia di vittoria era tanta e, infatti, i locali mettono subito le cose in chiaro trovando il gol già dopo dieci minuti con La Torre M. che concretizza una bella azione di Tripodi dalla corsia di sinistra. Agli sgoccioli dell'intervallo arriva anche il raddoppio griffato dallo stesso Tripodi, autore di un'azione personale iniziata a centrocampo e conclusa con un tiro a giro dal limite.

Nella ripresa gli ospiti entrano con un piglio alquanto aggressivo e, dopo soli sessanta secondi, trovano il gol che dimezza le distanze con Persico figlio di un colpevole svarione difensivo locale. La rete rianima i giallorossi che ci provano e spingono ma, dopo un piccolo periodo di sbandamento, la truppa di mister Surace ritorna in sé e nei minuti finale realizza il poker, sempre di contropiede, grazie alla doppietta di Gonzalez.

Il tabellino

PIZZO: Piccolo; Amante, Comito, Macrì G., Berlingeri; la Torre A., Filardo (49' st Scuticchio), Macrì A., Tripodi (42' st Nievas), Gonzalez, La Torre M. A disp.: Stanganello, Pannia, Mandrea, Virgara, Beltritti, Giurlanda, Da Dalt. All. Surace

ATL. MAIDA: Iozzi; Michienzi A., Ferrise (28' st Scalise), Mascaro, Grande; Persico M., Nicolazzo (12' st Balde), Talarico; Foderaro (1' st De Luca), Scalese (45' pt Gullo), Persico G. A disp.: Rubino, Sirianni, Perri, Lucia, Salerno. All. Saladino

ARBITRO: Antonio Fiore di Reggio (assistenti Luca Santo Toscano di Reggio C. e Salvadore Olivadoti di Lamezia Terme)

MARCATORI: 10' pt La Torre M., 42' pt Tripodi, 2' st Persico, 43' st Gonzalez, 45' st Gonzalez

NOTE: Ammoniti: La Torre M. (P), Filardo (P), Tripodi (P), La Torre A. (P), Gonzalez (P), Mascaro (AM), Sirianni (AM), Persico (AM). Rec.: 2' pt-5' st