Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Pizzo si prende il bottino pieno nell'anticipo dell'undicesima giornata del girone B di Promozione, strapazzando l'Atletico Maida per 4-1. La compagine napitina dunque si rialza dalla caduta di sette giorni fa contro l'Ardore, anche se le prestazioni ci sono sempre state anche in precedenza. Un 4-1 finale archiviato già nella prima frazione grazie alle reti di La Torre M. e Tripodi. nella ripresa l'Atletico Maida cerca di riaprirla con la rete di Persico ma, nel finale, ecco la doppietta di Gonzalez che cala il poker. Tre punti e slancio in classifica che consente ai vibonesi di galleggiare sopra la soglia play out.

Parla Surace

Al termine di una prestazione superlativa, ai nostri microfoni si è espresso il tecnico Diego Surace: «Già prima di Ardore avevamo migliorato di tanto le nostre prestazioni rispetto a inizio campionato e proprio contro l'Ardore, anche se il risultato può suggerire altro, non abbiamo fatto malissimo perché nella ripresa li avevamo messi alle corde».

Rabbia dunque interamente riversata sull'Atletico Maida: «Serviva vincere per riacquistare morale e anche quella garra che ci è mancata. Purtroppo la poca brillantezza era anche dovuta allo spostamento di campo e agli allenamenti che non permettevano orari ideali». Sulla gara: «Siamo partiti benissimo, disputando un grande primo tempo e devo dire che non vedevo la squadra così aggressiva da un bel po'. Abbiamo ritrovato la concentrazione giusta, anche perché la qualità del gruppo non si discute. L'unica pecca forse è stato il gol incassato, frutto dell'unica disattenzione avuta, e in seguito abbiamo avuto dieci minuti di sbandamento ma abbiamo tenuto botta e alla fine l'abbiamo portata a casa». Infine l'appello: «Chiedo solo alla gente di Pizzo di starci ancora più vicina e seguire la squadra, perché possiamo fare cose importanti».