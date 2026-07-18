L’estate non sarebbe davvero estate senza il classico torneo di calcetto a illuminare le serate locali. Non stiamo parlando del calcio dei professionisti o dei tre punti dorati della Serie A, ma l'ebbrezza, l'adrenalina e l'agonismo che si respirano sul rettangolo verde sono esattamente gli stessi. Quest’anno, a catturare l'attenzione degli appassionati c'è un appuntamento imperdibile: il Terzo "Memorial Bruno e Nicola", che prenderà ufficialmente il via il prossimo 20 luglio.

Organizzato dall'associazione Alba Nuova e guidato dall'energia di quattro giovani e intraprendenti organizzatori come Vivì Carchidi, Andrea Capone, Ruggero Tassone e Francesco Lo Iacono, il torneo si disputerà nella cornice del campo "La Plata", in via Matteotti a Serra San Bruno.

Ma questo non è un semplice torneo. Ci sono partite che si giocano con i piedi e altre che si giocano con il cuore: il "Memorial Bruno e Nicola" non è una sterile caccia al trofeo, ma un abbraccio collettivo, un modo per stringersi attorno a un senso profondo di comunità e appartenenza, mantenendo vivo il ricordo.

La rivoluzione dell'asta presidenziale

Il Memorial è un evento in continua evoluzione. Se il primo anno è stato un classico torneo di calcetto e lo scorso anno ha visto l'introduzione dell'innovativo format in stile Kings League, il 2026 porta con sé una novità assoluta e rivoluzionaria: l’asta presidenziale.

I ragazzi di Alba Nuova sono i primi nella provincia di Vibo Valentia, e con ogni probabilità in tutta la Calabria, a proporre un'iniziativa del genere. Ecco come funziona: i 24 presidenti sono stati associati alle rispettive squadre tramite un sorteggio virtuale casuale. Sono stati poi i presidenti stessi a dover costruire le squadre da zero. Si è tenuta una vera e propria asta in cui ogni presidente, partendo da un budget di mille crediti, ha dovuto darsi battaglia per accaparrarsi i 192 giocatori partecipanti, precedentemente suddivisi dagli organizzatori in 7 fasce di valore.

Arrivano le "Carte Bonus"

Dimenticate il calcio tradizionale. Le partite del Memorial saranno un concentrato di strategia e colpi di scena grazie all'introduzione delle Carte Bonus, che i presidenti potranno calare durante il match per ribaltare il risultato.

Le partite, dunque, non seguiranno le classiche regole del gioco del calcio. Durante il match, infatti, ci saranno diverse carte-bonus da sfruttare:

Carta gol x2: Per la durata di tre minuti (non effettivi) il primo gol segnato da un giocatore scelto dal presidente vale doppio;

Carta sospensione momentanea: sospende un giocatore avversario per tre minuti;

Carta rigore inverso: la squadra avversaria deve tirare un rigore e, se segna, il gol non vale ma se sbaglia il gol viene assegnato alla squadra che ha giocato la carta;

Carta shootout giocatore (durata 5 secondi): la palla viene posizionata al centro del campo e il giocatore ha 5 secondi per affrontare il portiere avversario in 1 Vs 1;

Carta shootout presidenziale (durata dieci secondi): la palla viene posizionata al centro del campo e il presidente ha dieci secondi per affrontare il portiere avversario in 1 Vs 1;

Carta extra-time (tre minuti non effettivi): la partita verrà prolungata di ulteriori tre minuti che si andranno ad aggiungere all'eventuale recupero;

Carta jolly: il presidente è libero di scegliere la Wind card da utilizzare;

Carta rigore dal pubblico: viene chiamato un calcio di rigore in qualsiasi momento ma dovrà essere tirato da uno spettatore del pubblico;

Carta rigore presidenziale: ogni presidnete avrà a disposizione un rigore a partita da calciare.

Lo spettacolo, insomma, è assicurato. Tra nostalgia, innovazione e scompiglio tattico, il Terzo "Memorial Bruno e Nicola" si candida ufficialmente a essere l'evento dell'estate. L'appuntamento è dal 20 luglio al campo "La Plata".