Partiti gli interventi per la realizzazione di un campo polivalente e per il ripristino di un campo di calcetto che attualmente versa in stato di abbandono

di Marco Galati



La realizzazione di un centro sportivo, dotato di campetti polivalenti, aventi finalità sociali e aggregative. È quanto si propone di fare l’Amministrazione comunale di San Calogero, guidata dal sindaco Giuseppe Maruca, in località Torretta, zona di nuova espansione, ai più nota per la presenza del santuario dedicato alla Santa Paola Frassinetti.

I lavori per le nuove strutture hanno preso il via nei giorni scorsi, alla presenza degli amministratori locali, del tecnico comunale Pasquale Lagadari e degli operai della ditta appaltatrice, la “Cooper Poro Edile” di Rombiolo. Il complesso sportivo prevede la realizzazione di un campo polifunzionale di tennis e pallavolo nonché il ripristino di un già esistente campo di calcetto che attualmente versa in stato di abbandono.

Il campetto di pallavolo/tennis si basa sul recupero di un vecchio impianto sportivo, risalente a 17 anni fa, che, per una serie di vicissitudini non ha mai visto la luce. La struttura sarà dotata di un manto di gioco nonché di un impianto di illuminazione e di una recinzione metallica, oltreché delle necessarie opere complementari.

Mentre per il campo di calcetto, costruito in anni più recenti, con i fondi del Pon Sicurezza del Consorzio Crescere insieme di Mileto, è previsto un restyling con la posa in opera di un nuovo manto erboso, porte in acciaio e l’installazione di una nuova rete metallica perimetrale.

Il costo dei lavori complessivi ammonta a circa 147mila euro ed è coperto da un vecchio finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale (Coni).