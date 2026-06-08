Un appuntamento che si sta consolidando anno dopo anno grazie alla qualità del gioco espresso. Le iscrizioni scadranno il prossimo 30 giugno. Tanti i premi in palio, sia individuali che collettivi

Non ci può essere estate senza il classico torneo di calcetto nelle piazze o nei campetti di provincia. Il calcio, si sa, non va mai in vacanza e non perde la sua competitività. Inizia il calcio di mezza estate, quello senza premi di categorie in palio ma con tanta intensità e qualità a dilettare il pubblico nelle sere estive. Anche in quest'anno diversi sono i tornei che ospiteranno grandi nomi del calcio provinciale e non solo, atti a deliziare la manifestazione.

Torneo Hipponion, la terza edizione

A tal proposito il comune di San Gregorio d'Ippona si sta già attrezzando per ospitare la terza edizione del "Torneo Hipponion" (calcio a 5) che aprirà le danze il prossimo 6 luglio e con la Villa Comunale quale teatro dell'evento.

Già aperte le iscrizioni che, nelle passate due edizioni, hanno visto squadre di caratura elevata non solo provinciale ma anche dei paesi limitrofi, a confermare la bontà di questa organizzazione. La quota di iscrizione, che scadrà il prossimo 30 giugno, sarà di 300 euro per ogni squadra, e con ogni squadra che potrà avere un minimo di sei giocatori e un massimo di nove.

I premi in palio

Tanti saranno i premi in palio, sia collettivi che singoli. Innanzitutto la squadra vincitrice del torneo, oltre alla Coppa, riceverà un premio in denaro pari a 1500 euro. Per la finalista, invece, premio di "consolazione" con il trofeo e un giro pizza offerto.

Spazio anche ai premi speciali per le individualità che lasceranno il segno: miglior Portiere, miglior giocatore e capocannoniere. Insomma, tutto pronto per quest'altra edizione che si preannuncia non solo di elevata caratura ma che si impegna a dare voce alla collettività e allo stare insieme, nel nome dello sport.