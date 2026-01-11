Apre l’anno con una vittoria schiacciante il Compr. Vibonese che batte 1-4 lo Stalettì. Pari del Briatico contro il Mac3, terzo della classe
Il 2026 del campionato di Seconda Categoria si apre con l'ultima giornata del girone di andata, portando così subito novità e resoconti parziali. Ecco come è andata la giornata inaugurale del nuovo anno.
Gli anticipi
Il sabato si apre con tre anticipi, e in uno di essi matura la notizia più importante del pomeriggio: il Tropea è campione d'inverno. Cambia l'anno ma non le abitudini dunque per i tropeani che continuano a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero vincere. Battuto infatti il Tiriolo per 2-0: pratica archiviata già nella prima frazione grazie alle reti di Il Grande e Contartese. Terza vittoria consecutiva per i tropeani e imbattibilità stagionale che prosegue.
Negli altri due anticipi a vincere è stato il maltempo dal momento che le sfide tra Atl. Feroleto-Francica e Ricadese-Girifalco non sono mai iniziate, a causa appunto delle condizioni meterologiche avverse, e sono state rinviate a data da destinarsi.
Le gare della domenica
Continua nelle sue abitudini vincenti, con il nuovo anno, anche il San Costantino alla sua quarta vittoria di fila. I giallorossi, con la miglior difesa del campionato, battono infatti la Zungrese in una gara prevalentemente in controllo. Finisce 2-1 in favore della compagine di mister Romano la sfida, grazie alle reti (una per tempo) di Alessio Sconda e Rottella, mentre in mezzo il momentaneo pareggio ospite con Crudo. Giallorossi sempre a tre lunghezze dalla vetta. Perde terreno invece il Mac3, che impatta 1-1 in casa del Briatico. Succede tutto nel secondo tempo con i briaticesi inizialmente in vantaggi con Raffaele, dopo cinque minuti minuti, ma al quarto d’ora Miletta ristabilisce gli equilibri.
Tre punti play off infine anche per il Compr. Vibonese che apre l'anno vincendo e, a farne le spese, è stato lo Stalettì. Vince bene la compagine rossoblù dal momento che strapazza a domicilio l’avversario vincendo per 1-4. Gara mai in discussione e griffata dalle firme di Germolè, Tripodi, Colloca e Simonetti.
I risultati
Atl. Feroleto-Francica rinv.
Ricadese-Girifalco rinv.
Tropea-Tiriolo 2-0
Briatico-Mac3 1-1
San Costantino-Zungrese 2-1
Stalettì-Compr. Vibonese 1-4
La classifica
Tropea 29
San Costantino 26
Mac3 23
Compr. Vibonese 20
Ricadese 17
Girifalco 15
Briatico 15
Zungrese 10
Atl. Feroleto 9
Tiriolo 7
Stalettì 4
Francica (-4) 0
Il prossimo turno
Atl. Feroleto-Tiriolo
Tropea-Compr. Vibonese
Briatico-Ricadese
Mac3-Francica
San Cosantino-Girifalco
Stalettì-Zungrese