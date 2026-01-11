Il 2026 del campionato di Seconda Categoria si apre con l'ultima giornata del girone di andata, portando così subito novità e resoconti parziali. Ecco come è andata la giornata inaugurale del nuovo anno.

Gli anticipi

Il sabato si apre con tre anticipi, e in uno di essi matura la notizia più importante del pomeriggio: il Tropea è campione d'inverno. Cambia l'anno ma non le abitudini dunque per i tropeani che continuano a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero vincere. Battuto infatti il Tiriolo per 2-0: pratica archiviata già nella prima frazione grazie alle reti di Il Grande e Contartese. Terza vittoria consecutiva per i tropeani e imbattibilità stagionale che prosegue.

Negli altri due anticipi a vincere è stato il maltempo dal momento che le sfide tra Atl. Feroleto-Francica e Ricadese-Girifalco non sono mai iniziate, a causa appunto delle condizioni meterologiche avverse, e sono state rinviate a data da destinarsi.

Le gare della domenica

Continua nelle sue abitudini vincenti, con il nuovo anno, anche il San Costantino alla sua quarta vittoria di fila. I giallorossi, con la miglior difesa del campionato, battono infatti la Zungrese in una gara prevalentemente in controllo. Finisce 2-1 in favore della compagine di mister Romano la sfida, grazie alle reti (una per tempo) di Alessio Sconda e Rottella, mentre in mezzo il momentaneo pareggio ospite con Crudo. Giallorossi sempre a tre lunghezze dalla vetta. Perde terreno invece il Mac3, che impatta 1-1 in casa del Briatico. Succede tutto nel secondo tempo con i briaticesi inizialmente in vantaggi con Raffaele, dopo cinque minuti minuti, ma al quarto d’ora Miletta ristabilisce gli equilibri.

Tre punti play off infine anche per il Compr. Vibonese che apre l'anno vincendo e, a farne le spese, è stato lo Stalettì. Vince bene la compagine rossoblù dal momento che strapazza a domicilio l’avversario vincendo per 1-4. Gara mai in discussione e griffata dalle firme di Germolè, Tripodi, Colloca e Simonetti.

I risultati

Atl. Feroleto-Francica rinv.

Ricadese-Girifalco rinv.

Tropea-Tiriolo 2-0

Briatico-Mac3 1-1

San Costantino-Zungrese 2-1

Stalettì-Compr. Vibonese 1-4

La classifica

Tropea 29

San Costantino 26

Mac3 23

Compr. Vibonese 20

Ricadese 17

Girifalco 15

Briatico 15

Zungrese 10

Atl. Feroleto 9

Tiriolo 7

Stalettì 4

Francica (-4) 0

Il prossimo turno

Atl. Feroleto-Tiriolo

Tropea-Compr. Vibonese

Briatico-Ricadese

Mac3-Francica

San Cosantino-Girifalco

Stalettì-Zungrese